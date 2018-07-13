Конфлікт Угорщини і України: у НАТО розповіли, як вирішити ситуацію

Уряди України та Угорщини мають самостійно вирішити розбіжності щодо закону про освіту, а НАТО не буде втручатися у цей процес.

Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає "Укрінформ".

Читайте також: Україні залишилося виконати дві умови для розблокування Угорщиною комісії Україна-НАТО

Угорщина є цінним партнером НАТО, а Україна – важливий партнер НАТО. І тому в інтересах всіх сторін – вирішити цю ситуацію. Позиція Альянсу щодо закону про освіту залишається незмінною. Україна має повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії,

– сказав він.

Чиновник зауважив, що Альянс не може вплинути на позицію Угорщини, адже за правилами навіть одна країна- член НАТО може блокувати будь-яке питання. Тому, за його словами, важливою стратегією Альянсу, є знаходження консенсусу в будь-яких питаннях.

"Ніхто з країн Альянсу не зацікавлений, щоб ситуація непорозуміння продовжувалась між Україною та Угорщиною. Ми сподіваємось, що країни порозуміються", – наголосив Вінніков.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.