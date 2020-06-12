Резкий ответ бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана Владимиру Зеленскому может быть связан Андреем Вавришем. Ведь киевский застройщик является партнером Богдана.

Поэтому резкое заявление Богдана может быть попыткой защитить интересы Вавриша. Об этом сообщил главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов в фейсбуке.

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По мнению Бутусова, заявление Богдана не было связано с интервью Зеленского, где прозвучала критика бывшего главы ОП. Бутусов подчеркнул, что не стоит записывать Богдана в "диссиденты", ведь у него вполне конкретная "предъява".

Главный редактор "Цензор.нет" подчеркнул, что представители ГБР обыскали офис компании SAGA Development Вавриша. Именно тогда Богдан и обнародовал свое обращение к Зеленскому с рядом громких обвинений.

Богдан "сделал вместе" Зеленского в ответ на сегодняшние обыски ГБР у его партнера Вавриша. И дал понять, что если ГБР не остановит дела по Вавришу, рейтинг Зеленского будет уничтожен,

– заявил Бутусов.



Андрей Богдан и Андрей Вавриш / Фото Bihus.Info

Что известно о деле против Вавриша

Бутусов утверждает, что ГБР открыло дело по статье 190 о незаконном завладении чужим имуществом и расследует обстоятельства получения структурами Вавриша земли под 17 элитных строительных проектов в Киеве. Последние были начаты или реализовывались именно во время захода Богдана на высшую должность в ОП.

Сам Вавриш подтвердил, что представители ГБР пришли в офис его компании с обыском.

Мои сотрудники поймали кучу инвестнянь от ГБР, которые пришли поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное – они были поражены,

– саркастически написал Вавриш.

Главный редактор "Цензор.нет" предположил, что Вавриша заранее предупредили об обысках. Ведь все документы из офисов вывезли. Наконец Бутусов добавил, что действующий глава ОП Андрей Ермак, генпрокурор Ирина Венедиктова и ГБР пытаются ударить Богдана его же методами.

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"Дело в отношении Вавриша – это их месть за попытку Богдана и Вавриша взять под контроль всю киевскую власть и всю киевскую землю, это попытка глав ОП и ОГПУ разоблачить перед Зеленским "борьбу с коррупцией" Богдана, который добился доверия обещаниями громких посадок политических оппонентов, а в итоге "сделал" Микитася, Академию аграрных наук и тому подобное. Именно поэтому сегодня Богдан нанес удар – удар прямо по Зеленскому, чтобы быстрее дошло", – считает Бутусов.

Что известно об Андрее Ваврише и его скандальных застройках

Андрей Вавриш ранее был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горадминистрации. Виталий Кличко отправил его в отставку в 2015 году со словами о "служебной халатности" и "неспособности эффективно работать".

Недавно журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовали расследование о том, как Вавриш во времена работы в КГГА подписывал документы, давшие старт его же будущей застройке рыбацкого полуострова в Киеве.

Именно этот договор разрешил строительство жилого комплекса "Рыбальский" в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской.

Девелопером этой застройки является строительная компания Вавриша Saga Developmentі, которая принадлежит "глухой" панамской компании.

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