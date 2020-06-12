Різка відповідь колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана Володимиру Зеленському може бути пов'язана Андрієм Вавришем. Адже київський забудовник є партнером Богдана.

Тому різка заява Богдана може бути спробою захистити інтереси Вавриша. Про це повідомив головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов у фейсбуці.

Більше Зеленський зізнався, що хотів зробити Богдана генпрокурором, але влада його з’їла

На думку Бутусова, заява Богдана не була пов'язана з інтерв'ю Зеленського, де прозвучала критика ексочільника ОП. Бутусов наголосив, що не варто записувати Богдана у "дисиденти", адже у нього цілком конкретна "пред'ява".

Головний редактор "Цензор.нет" підкреслив, що представники ДБР обшукали офіс компанії SAGA Development Вавриша. Саме тоді Богдан і оприлюднив своє звернення до Зеленського з низкою гучних звинувачень.

Богдан "зробив разом" Зеленського у відповідь на сьогоднішні обшуки ДБР у його партнера Вавриша. І дав зрозуміти, що, якщо ДБР не зупинить справи по Вавришу, рейтинг Зеленського буде знищено,

– заявив Бутусов.



Андрій Богдан та Андрій Вавриш / Фото Bihus.Info

Що відомо про справу проти Вавриша

Бутусов стверджує, що ДБР відкрило справу за статтею 190 про незаконне заволодіння чужим майном, та розслідує обставини отримання структурами Вавриша землі під 17 елітних будівельних проєктів у Києві. Останні були розпочаті або реалізовувалися саме під час заходу Богдана на найвищу посаду в ОП.

Сам Вавриш підтвердив, що представники ДБР прийшли в офіс його компанії з обшуком.

Мої працівники спіймали купу інвестнянь від ДБР, що прийшли привітати із новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство без паперових документів, повністю диджиталізоване – вони були вражені,

– саркастично написав Вавриш.

Головний редоктор "Цензор.нет" припустив, що Вавриша заздалегідь попередили про обшуки. Адже всі документи в офісах вивезли. Насамкінець Бутусов додав, що чинний очільник ОП Андрій Єрмак, генпрокурорка Ірина Венедиктова та ДБР намагаються вдарити Богдана його ж методами.

Цікаво Скандальний бізнес-проєкт Богдана та Вавриша: що відомо про нову забудову в Києві

"Справа по Вавришу – це їхня помста за спробу Богдана і Вавриша взяти під контроль всю київську владу і всю київську землю, це спроба голів ОП і ОГПУ викрити перед Зеленським "боротьбу з корупцією" Богдана, який домігся довіри обіцянками гучних посадок політичних опонентів, а у підсумку "зробив" Микитася, Академію аграрних наук тощо. Саме тому сьогодні Богдан завдав удар – удар прямо по Зеленському, щоб швидше дійшло", – вважає Бутусов.

Що відомо про Андрія Вавриша і його скандальні забудови

Андрій Вавриш раніше був заступником директора Департаменту містобудування та архітектури у Київській міськадміністрації. Віталій Кличко відправив його у відставку у 2015 році зі словами про "службову недбалість" і "нездатність ефективно працювати".

Нещодавно журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" оприлюднили розслідування про те, як Вавриш у часи роботи у КМДА підписував документи, що дали старт його ж майбутній забудові Рибальського півострова у Києві.

Саме цей договір дозволив будівництво житлового комплексу "Рибальський" у межах вулиць Електриків та Набережно-Рибальської.

Девелопером цієї забудови є будівельна компанія Вавриша Saga Developmentі, яка належить "глухій" панамській компанії.

Більше про публічний конфлікт між Зеленським та Богданом – читайте за посиланням.