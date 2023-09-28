Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона, что россияне и все остальные боятся и ненавидят кадыровцев. Так, в августе между кадыровцами и дагестанцами из росармии вспыхнул конфликт, приведший к стрельбе, в которой было 20 убитых и 40 раненых, пишет 24 Канал.
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Какие споры в российской армии
На Таврическом направлении есть кадыровцы, которых россияне боятся и ненавидят, и те же россияне в любой момент переносят свою ненависть на какие-то более "слабые" народы. Например, на тувинцев или осетин,
– рассказал Александр Штупун.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления объяснил, что эта ненависть врагов друг к другу иногда нам помогает.
"В плане того, что враг не хочет или саботирует защиту одного подразделения, например осетинского. А кадыровцев ненавидят все", – пояснил военный.
Кроме того, возникают конфликты и у россиян из разных регионов страны-оккупанта.
"Всегда была и дедовщина, и межрегиональные конфликты. Например, если каких-то хабаровцев больше в подразделении, то они просто притесняют других. Это полная неуставщина, там деньги забирают, еду и даже иногда – оружие", – объяснил Штупун.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Александр Штупун рассказал, что наши Силы обороны закрепляются у Вербового в Запорожской области. В частности, для того, чтобы враг не ударил где-то во фланг ВСУ, или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших наступающих войск не было проблем.
- Бригада специального назначения Нацгвардии "Азов" во время штурма вражеских позиций захватили в плен 4 российских военных: командира отделения 228 мотострелкового полка, бойцов рядового состава, а также представителей подразделения "Шторм-Z".
- Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что окружение Вербового откроет для Вооруженных сил Украины возможность закрепиться на выгодных высотах, а также расширяться вглубь. Кроме того, мы скоро услышим хорошие новости относительно района в сторону Токмака.