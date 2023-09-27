Военный эксперт Андрей Крамаров объяснил 24 Каналу, какие перспективы для украинских защитников откроет окружение Вербового. Добавив, что оккупанты хаотично начинают перебрасывать на Юг 25 армию России, чтобы "защититься" от украинского контрнаступления.

Смотрите также ВСУ продвигаются возле Работино и закрепляются под Бахмутом: карта фронта через неделю

Что для ВСУ будет означать окружение Вербового

Окружение Вербового позволит ВСУ закрепиться на выгодных высотах, а также расширяться вглубь. Благодаря этому украинские воины смогут делать небольшие заезды из самоходных артиллерийских установок. В частности, из РСЗО HIMARS, которые, заходя на участок, способны быстро отработать и так же быстро возвращаться.

Крамаров предполагает, что скоро услышим хорошие новости относительно района в сторону Токмака. Кроме того, безопаснее проводить рейды ВСУ позволяет большое количество уничтоженной российской артиллерии.

Известно, что у россиян есть некоторые проблемы с коммуникацией. Ведь они на это направление бросили "сборную солянку", в том числе два десантных полка. Чтобы сдержать наше наступление и обезопасить себя от прорыва на этом участке фронта,

– сказал военный эксперт.

Кроме этого, у оккупантов проблемы с размещением командных штабов, по которым ВСУ мощно отрабатывают.

"Я думаю, что нам следует ожидать более значительного расширения как вглубь, так и вширь этого плацдарма", – подчеркнул Крамаров.

Россияне передислоцируют 25 армию на Юг Украины

По словам Крамарова, 25 армия России достаточно неплохо подготовлена. Ведь сначала россияне планировали разместить ее в Луганской области, чтобы начать новую волну атак в направлении Купянска и Лимана.

Крамаров предположил, что для ВСУ будет означать окружение Вербового: смотреть видео

Однако пока враг определенные части этой армии начинает перебрасывать на Юг для "защиты" от продвигающегося вперед украинского контрнаступления. Поскольку противник понимает, что не сможет добиться желаемого успеха на Купянско-Лиманском направлении, а все благодаря обороне, построенной украинскими военными после Харьковской операции.

Россияне уже пытаются хаотично ими (25 армия – 24 Канал) затыкать дыры на фронте. Мы же прекрасно понимаем, что когда появляются такие хаотические скопления их войск, которыми они пытаются остановить наш прорыв, то по ним очень эффективно наносится огневое поражение.

– заметил Андрей Крамаров.

В конце концов, российская армия, как и советская армия – переезжая с одного участка фронта на другой теряет и личный состав, и технику.

"Поэтому стратегия, избранная командованием Вооруженных Сил Украины, показывает, что она себя уже оправдывает", – подытожил военный эксперт.

Ситуация в Запорожской области