Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что последняя высота на этом участке фронта – вблизи населенного пункта Ильченково, к которому уже приближаются наши военные.

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Есть продвижение

В общем, ситуация, которая складывается в Запорожской области, напоминает сложившуюся на правобережье Херсонской области.

Именно с наступлением на правом берегу Днепра в Херсонской области можно сравнить то, что происходит в Запорожской области,

– подчеркнул военный обозреватель.

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Возле населенного пункта Вербовое продолжается продвижение сил обороны – это южный и юго-западный сектор. Также есть продвижение вблизи Новопрокоповки – северный и северо-восточный сектор.

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Особенно ускорилось движение ВСУ после того, как россияне потеряли контроль над укрепленным объектом в северном секторе от Новопрокоповки, который был серьезным препятствием для Сил обороны. Кроме того, есть продвижение в направлении Новофедоровки.

Сейчас украинские защитники имеют 2 главные задачи на этом участке фронта:

охват Вербового;

продолжение наступления по левому флангу трассы 0408 в агломерации Новопрокоповка – Ильченково – Сладкая Балка.

"Все это указывает на то, что ВСУ одновременно действуют по 2 направлениям. Это не только стремление выйти по трассе 0408 на северный сектор Токмака. Такжк продвижение на Вербовое указывает на возможность выхода на Пологи", – подчеркнул Александр Коваленко.

Ситуация в Запорожской области