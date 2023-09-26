Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що остання висота на цій ділянці фронту – поблизу населеного пункту Ільченково, до якого вже наближаються наші військові.

Важливо ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень

Є просування

Загалом, ситуація яка складається у Запорізькій області нагадує ту, що склалась на правобережжі Херсонської області.

Саме з наступом на правому березі Дніпра на Херсонщині можна порівняти те, що відбувається у Запорізькій області,

– наголосив військовий оглядач.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Біля населеного пункту Вербове продовжується просування Сил оборони – це південний та південно-західний сектор. Також є просування поблизу Новопрокопівки – це північний та північно-східний сектор.

Військовий оглядач оцінив просування ЗСУ у Запорізькій області: дивіться відео

Особливо прискорився рух ЗСУ після того, як росіяни втратили контроль над укріпленим об'єктом у північному секторі від Новопрокопівки, який був серйозною перепоною для Сил оборони. Крім того, є просування у напрямку Новофедорівки.

Зараз українські захисники мають 2 головних завдання на цій ділянці фронту:

охоплення Вербового;

продовження наступу по лівому флангу траси 0408 в агломерації Новопрокопівка – Ільченково – Солодка Балка.

"Все це вказує на те, що ЗСУ одночасно діють по 2 напрямках. Це не тільки прагнення вийти по трасі 0408 на північний сектор Токмаку. Також просування на Вербове вказує на можливість виходу на Пологи", – наголосив Олександр Коваленко.

Ситуація у Запорізькій області