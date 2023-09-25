Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що така тактика стосується і Вербового Запорізької області, де ЗСУ прорвали оборону ворога.

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Як ЗСУ звільняють населені пункти

Світан зазначив, що, аби не заходити та не втягуватися у бої в спорудах або у зруйнованих поселеннях – ми обходимо полями, переважно по посадках. Тож, обходячи по посадках, ми беремо окупантів під вогневий контроль переважно з допомогою мінометів.

Витискаємо росіян з невеликих населених пунктів й однозначно беремо у "кліщі" вогневі точки противника,

– сказав полковник запасу.

За його словами, наші бійці застосовують 82-мм міномети, а також підключається дальня артилерія, яка у нас високоточна. Саме так ЗСУ деокупували декілька десятків населених пунктів – заходили в уже практично пусті та звільнені від росіян.

Він зауважив, що це оптимальний варіант, відпрацьований нашими військами. Така тактика застосовуються нами останнім часом.

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Росіянам нічим протистояти тактиці ЗСУ

Полковник запасу зауважив, що така тактика стосується і Вербового Запорізької області. Наш рух на це село підрізає північ угруповання росіян. Окупанти там триматися не будуть, оскільки контроль над дорогою Оріхів – Пологи відріже російське вклинення.

Ця тактика повторюється постійно, протистояти їй росіянам просто нічим, особливо на дальніх рубежах таких, як Оріхів,

– заявив Світан.

Адже, додав військовий експерт, плече постачання боєприпасів становить близько 500 кілометрів, якщо рахувати від Ростова чи Тамані. Тобто окупантам дуже складно живити цю ділянку фронту – потрібно декілька днів, щоб доставити боєприпаси.

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