Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що така тактика стосується і Вербового Запорізької області, де ЗСУ прорвали оборону ворога.
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Як ЗСУ звільняють населені пункти
Світан зазначив, що, аби не заходити та не втягуватися у бої в спорудах або у зруйнованих поселеннях – ми обходимо полями, переважно по посадках. Тож, обходячи по посадках, ми беремо окупантів під вогневий контроль переважно з допомогою мінометів.
Витискаємо росіян з невеликих населених пунктів й однозначно беремо у "кліщі" вогневі точки противника,
– сказав полковник запасу.
За його словами, наші бійці застосовують 82-мм міномети, а також підключається дальня артилерія, яка у нас високоточна. Саме так ЗСУ деокупували декілька десятків населених пунктів – заходили в уже практично пусті та звільнені від росіян.
Він зауважив, що це оптимальний варіант, відпрацьований нашими військами. Така тактика застосовуються нами останнім часом.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Росіянам нічим протистояти тактиці ЗСУ
Полковник запасу зауважив, що така тактика стосується і Вербового Запорізької області. Наш рух на це село підрізає північ угруповання росіян. Окупанти там триматися не будуть, оскільки контроль над дорогою Оріхів – Пологи відріже російське вклинення.
Ця тактика повторюється постійно, протистояти їй росіянам просто нічим, особливо на дальніх рубежах таких, як Оріхів,
– заявив Світан.
Адже, додав військовий експерт, плече постачання боєприпасів становить близько 500 кілометрів, якщо рахувати від Ростова чи Тамані. Тобто окупантам дуже складно живити цю ділянку фронту – потрібно декілька днів, щоб доставити боєприпаси.
Війна в Україні: останні новини
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- Захисники України можуть здійснити значний прорив на південній лінії фронту. В американському Інституті вивчення війни вважають, що для цього є три ключові умови. ISW оцінює, що росіяни не мають достатніх сил, розгорнутих у західній частині Запорізької області, щоб повністю укомплектувати свою глибинну оборону.
- Тим часом у мережі оприлюднили кадри, як Третя штурмова бригада заходила на позиції окупантів під Андріївкою. Так, штурмові групи закріплюються у відбитих бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі.