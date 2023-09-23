Про прорив оборони росіян у районі Вербового повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Вербове розташоване біля Роботиного

Селище Вербове розташоване за кілька кілометрів на схід від Роботиного, що на Мелітопольському напрямку. Воїни 47 окремої механізованої бригади у липні 2023 року зайшли в Роботине, після чого росіяни без успіху намагаються повернути втрачені позиції.

Де розташоване Вербове: показуємо на карті

Яке значення Вербового

Полковник запасу та координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявляв, що успіх у Вербовому відкриє для Сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак – Пологи.

Своєю чергою просування до траси Токмак – Пологи, за його словами, дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян і це може вдарити по ворожій логістиці.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заявляв, що рух українських військових на південь від Роботиного до Вербового дасть можливість українським силам підтягнути артилерію.

Зауважимо, що довгостроковою метою України є руйнування "сухопутного коридору", що зв'язує територію Росії на сході країни з окупованим Кримом.

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