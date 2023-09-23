О прорыв обороны россиян в районе Вербового сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Вербовое расположено возле Работино

Поселок Вербовое расположен в нескольких километрах к востоку от Работино, что на Мелитопольском направлении. Воины 47-й отдельной механизированной бригады в июле 2023 года зашли в Работино, после чего россияне без успеха пытаются вернуть утраченные позиции.

Где расположено Вербовое: показываем на карте

Какое значение Вербового

Полковник запаса и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявлял, что успех в Вербовом откроет для Сил обороны путь к селам Романовское и Тарасовка, которые расположены на трассе Токмак – Пологи.

В свою очередь, продвижение к трассе Токмак – Поголи, его словам, позволит перерезать сообщение между этими городами для россиян и это может ударить по враждебной логистике.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заявлял, что движение украинских военных к югу от Работино к Вербовому позволит украинским силам подтянуть артиллерию.

Заметим, что долгосрочной целью Украины разрушение "сухопутного коридора", связывающего территорию России на востоке страны с оккупированным Крымом.

Украинская бронетехника на Юге действует за последней линии обороны россиян