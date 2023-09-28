Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів у ефірі телемарафону, що росіяни та і всі інші бояться та ненавидять кадирівців. Так, у серпні між кадирівцями та дагестанцями з росармії спалахнув конфлікт, що призвів до стрілянини, в якій було 20 вбитих та 40 поранених, пише 24 Канал.

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На Таврійському напрямку є кадирівці, яких росіяни бояться та ненавидять, і ті ж росіяни у будь-який момент переносять цю свою ненависть на якісь більш "слабі" народи. Наприклад, на тувинців або осетинів,

– розповів Олександр Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що ця ненависть ворогів одне до одного інколи нам допомагає.

"В плані того, що ворог не хоче чи саботує захист одного підрозділу, наприклад, осетинського. А кадирівців ненавидять всі", – пояснив військовий.

Окрім того, виникають конфлікти й у росіян з різних регіонів країни-окупанта.

"Завжди була і дідівщина, і міжрегіональні конфлікти. Наприклад, якщо якихось хабарівців більше у підрозділі, то вони просто утискають інших. Це повна нестатутщина, там гроші забирають, їжу та навіть інколи – зброю", – пояснив Штупун.

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