В Конго беглые заключенные изнасиловали и сожгли заживо более 100 женщин, – ООН

В городе Гома, что в Демократической Республике Конго, мужчины сбежали из тюрьмы Мунзензе. После этого они изнасиловали и сожгли заживо более 100 заключенных женщин

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и BBC.

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В Конго из тюрьмы сбежали несколько тысяч человек

По данным Организации Объединенных Наций, трагедия произошла в тюрьме Мунзензе 27 января, когда боевики повстанческой группировки М23 начали захватывать город Гома. Во внутреннем отчете ООН говорится, что от 165 до 167 женщин подверглись нападению со стороны заключенных мужчин. Большинство этих женщин погибли в огне после того, как беглецы подожгли тюрьму.

Заместитель главы миротворческих сил ООН в Гоме Вивиан ван де Перре сообщила, что из тюрьмы сбежали несколько тысяч человек – ранее в исправительном учреждении содержалось около 4000 мужчин.

Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло. Все они умерли потом,

– сказала Вивиан ван де Перре.

Миротворцы ООН не смогли посетить тюрьму для дальнейшего расследования из-за ограничений со стороны повстанцев М23, поэтому имена преступников пока неизвестны.

Ранее офис Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что сексуальное насилие используется как инструмент ведения войны группировками боевиков в Гоме.

Справка. M23 или "Движение 23 марта" – одна из многих вооруженных групп, воюющих против конголезских войск на восточных территориях Конго. Название группировки происходит от мирного соглашения, подписанного в марте 2009 года, которое, как утверждает M23, правительство Конго не выполнило.