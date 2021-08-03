Детали трагедии
Инцидент произошел на озера Танганьика. Местные власти сообщили о нем 2 августа.
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Что известно о жертвах
Спасатели извлекли из воды тела:
- 4 женщин,
- 4 девочек,
- 3 мальчиков,
К счастью, выжить удалось 62 пассажирам лодки. Общее количество людей на борту потерпевшего судна неизвестно, однако сообщений о пропавших без вести не было.
Известно, что моторная лодка с пассажирами и товаром недавно покинул город Увира на северном конце озера. По пути в деревню Карамба судно ударилось о скалу.
Последние инциденты в мире по водным транспортом
- Израиль обвинил Иран в атаке на нефтяной танкер в ночь на 30 июля. Оператор судна заявил, что 2 людей, находившихся на борту, погибли. Напали на судно якобы с помощью дронов-камикадзе.
- 18 июля на реке Десна в Чернигове моторная лодка наехал на мужчину, который плавал поблизости. Винты судна оторвали пострадавшему руку. Когда водитель понял, что сделал, просто скрылся с места происшествия.