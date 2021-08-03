Деталі трагедії

Інцидент трапився на озера Танганьїка. Місцева влада повідомила про нього 2 серпня.

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Що відомо про жертв

Рятувальники витягли з води тіла:

4 жінок,

4 дівчаток,

3 хлопчиків,

На щастя, вижити вдалося 62 пасажирам човна. Загальна кількість людей на борту потерпілого судна невідома, проте повідомлень про зниклих безвісти не було.

Відомо, що моторний човен з пасажирами й товаром нещодавно залишив місто Увіра на північному кінці озера. На шляху в село Карамба судно вдарилося об скелю.

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