Во время совместного заседания обеих палат Конгресса США 6 января возражения сторонников Дональда Трампа о непризнании результатов голосования выборщиков Аризоны отклонили с разгромным счетом. Причем как сенаторы, так и члены Палаты представителей.

Конгресс отклонил возражения Трампа

В Конгрессе 6 января проходит совместное заседание обеих палат Конгресса. После беспорядков в Вашингтоне депутаты собрались уже второй раз, ведь должны разобраться с процедурой признания Джо Байдена президентом США , пишет CNN .

Обратите внимание Конгресс вновь собрался, чтобы утвердить победу Байдена

У республиканцев – сторонников Дональда Трампа – были возражения. В частности, они требовали не признавать победу Байдена в штате Аризона (якобы там происходили фальсификации).

Более 2 часов депутаты обсуждали возражения, выступали с эмоциональными речами, комментировали текущую ситуацию в США, беспорядки, гибель женщины во время штурма протестующими Капитолия и прочее.

В итоге состоялось голосование. Даже в Сенате, где республиканцы имеют сильные позиции (их там 50, то есть половина), Трамп проиграл с разгромом:

93 голоса против 6.

В Палате представителей голосования также было весьма показательным:

За проголосовали чуть более 120 депутатов, а вот против – свыше 300 (учитывая больше 80 республиканцев).

Теперь Конгресс вернется к совместному заседанию и продолжит подсчет голосов коллегии выборщиков. Завершиться заседание должно признанием Джозефа Байдена победителем президентских выборов в США.