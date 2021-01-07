Під час спільного засідання обох палат Конгресу США 6 січня заперечення прихильників Дональда Трампа щодо невизнання результатів голосування виборників Арізони відхилили з розгромним рахунком. Причому як сенатори, так і члени Палати представників.

Конгрес відхилив заперечення Трампа

У Конгресі 6 січня відбувається спільне засідання обох палат Конгресу. Після заворушень у Вашингтоні депутати зібралися вже вдруге, адже повинні розібратися з процедурою визнання Джо Байдена президентом США, пише CNN.

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У республіканців – прихильників Дональда Трампа – були заперечення. Зокрема, вони вимагали не визнавати перемогу Байдена в штаті Арізона (начебто там відбувалися фальсифікації).

Понад 2 години депутати обговорювали заперечення, виступали з емоційними промовами, коментували поточну ситуацію в США, заворушення, загибель жінки під час штурму протестувальниками Капітолію та інше.

У підсумку відбулося голосування. Навіть у Сенаті, де республіканці мають сильні позиції (їх там 50, тобто половина), Трамп програв із розгромом:

93 голоси проти 6.

У Палаті представників голосування також було досить показовим:

За проголосували трохи більше за 120 депутатів, а от проти – понад 300 (враховуючи й більш як 80 республіканців).

Тепер Конгрес повернеться до спільного засідання і продовжить підрахунок голосів колегії вибірників. Завершитися засідання мало б визнанням Джозефа Байдена переможцем президентських виборів у США.

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