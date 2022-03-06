Конгресс США готов поддержать помощь Украине в 10 миллиардов долларов

Белый дом просит выделить Украине 10 миллиардов долларов поддержки. В Конгрессе готовы поддержать предоставление средств.

Об этом заявили после онлайн-встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась 5 марта. Об этом сообщили в прямом эфире во время совместного информационного марафона "UAвместе".

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Демократы в Сенате отмечают, что вместе с республиканцами поддерживают поддержку Украины. В ближайшее время они собираются выделить 10 миллиардов долларов на:

гуманитарные нужды;

милитарные нужды;

для беженцев.

Помощь из Соединенных Штатов Америки должна поступить по разным каналам и программам. Напомним, ранее в Белом доме просили Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на поддержку Украины.

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