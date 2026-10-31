"Республиканцы снимут маски": Пинкус о Трампе, российском дизеле и импичменте

Договоренности США по поводу российского дизельного топлива и давление на Украину могут вызвать новый скандал в Вашингтоне. Борис Пинкус объяснил, чем рискует команда Дональда Трампа и какую роль может сыграть Конгресс.

Сообщения о договоренностях США по закупке российского дизельного топлива вызвали новые вопросы к политике администрации Дональда Трампа. При этом американские представители требуют от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, хотя Москва продолжает проводить атаки на украинские города и энергетику.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в интервью 24 Каналу объяснил, почему договоренности с Россией могут вызвать новое противостояние в американском Конгрессе. Он также рассказал о возможных расследованиях в отношении окружения Трампа, рисках для Украины после выборов в США и условиях, которые Владимир Зеленский предложил Вашингтону.

Давление США из-за российского дизельного топлива

По информации Le Monde, 9 октября Стив Виткофф во время встречи в Майами потребовал от Кирилла Буданова прекратить удары по российским НПЗ и согласиться на энергетические договоренности. Почему команда Трампа оказывает давление на Украину, которая защищается от российской агрессии?

Я думаю, что причины такого давления нужно искать не только в дипломатии. Сейчас вокруг окружения Трампа возникают скандалы, которые могут иметь серьезные политические и юридические последствия.

Прежде всего речь идет о Джареде Кушнере. Появилась информация, что нидерландская разведка якобы получила данные с его телефона об отдельных счетах, на которые поступали средства из арабских стран. Важно, что эти сообщения касаются еще первого президентского срока Трампа.

Тогда Кушнер был официальным советником президента. Сейчас он участвует в дипломатических контактах в ином статусе, а не как должностное лицо, утвержденное Сенатом.

Здесь возникает юридический аспект. В США существует Пятая поправка к Конституции, которая защищает человека от принуждения давать показания против себя. Но вопросы о его деятельности на государственной должности во время предыдущей администрации могут стать отдельным предметом расследования.

Я считаю, что проверять нужно и деятельность Виткоффа. Его подход к переговорам с Россией вызывает у меня очень серьезные вопросы.

Когда американский посредник требует от Украины не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, но при этом не добивается от Москвы прекращения атак, это противоречит тому, чего мы ожидаем от американской дипломатии.

Особенно важно, что среди республиканцев уже есть политики, которые открыто выступают против таких договоренностей.

Например, конгрессмен Брайан Фицпатрик, возглавляющий украинский кокус в Конгрессе, инициировал законодательные меры против закупки российских энергоносителей. Речь идет об инициативе, которую связывают с принципом Рональда Рейгана "мир через силу".

Для принятия законопроекта в Палате представителей необходимо собрать необходимое большинство голосов. Фитцпатрик работает над поддержкой этой инициативы, в частности среди представителей обеих партий. После голосования в Палате документ должен пройти через Сенат.

Я надеюсь, что после возвращения законодателей в Вашингтон 9 ноября этот процесс активизируется.

Есть и другой вопрос – соответствие новых энергетических соглашений ограничениям на торговлю с Россией, которые вводились после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

На мой взгляд, эти решения создают основания для юридических претензий в отношении возможного импорта российского топлива.

Согласно сообщениям, которые сейчас обсуждаются, в Нью-Йорк в начале ноября может прибыть первая партия российского дизельного топлива объемом примерно 40 тысяч тонн. Называются даты 7–9 ноября, но я не знаю, действительно ли эта поставка состоится.

И здесь возникают сразу две проблемы. Первая – политическое давление на Трампа со стороны Конгресса и американского общества. Вторая – возможные юридические последствия для портовых операторов и компаний, которые согласятся принимать и разгружать такие грузы.

Владельцы портов могут решить, что рисковать штрафами и судебными разбирательствами им просто невыгодно. И тогда даже договоренность на уровне администрации президента не гарантирует, что российский дизель попадет на американский рынок.

Поэтому я не исключаю, что Трампу придется пересматривать эти решения под давлением собственных законодателей.

Как Зеленскому реагировать на давление

Axios сообщает о подготовке расследований в отношении российского дизельного топлива. Во время встречи в Майами Виткофф также якобы предлагал Украине зарабатывать на транзите российской нефти и газа, а Буданов ответил, что примером для Украины является Польша, а не Беларусь. Как Киеву продолжать переговоры с США в таких условиях?

Я считаю, что Зеленский пока ведет себя правильно. Он не отвечает Трампу той резкой риторикой, которой мог бы ответить, учитывая характер американского давления.

Украинский президент должен руководствоваться государственными интересами и поддерживать отношения с обеими американскими партиями. Нельзя делать ставку исключительно на демократов только потому, что они могут получить больше мест на выборах.

В Республиканской партии также много друзей Украины. Кроме того, действующий состав Конгресса будет продолжать работать до января, а Украине нужна помощь не после смены власти, а каждый день.

Поэтому отвечать на оскорбительные заявления Трампа такими же словами было бы ошибкой. Мы уже видели острый конфликт между президентами 28 февраля 2025 года, и повторять его не нужно.

Зеленскому важно сохранять возможность общаться с Белым домом, при этом не соглашаясь на требования, которые наносят ущерб украинской обороне.

Трамп, на мой взгляд, уже испытывает политическое давление внутри США. Ему нужны хотя бы какие-то результаты, которые можно представить избирателям как успех.

Например, Мелания Трамп присоединилась к инициативе о локальном гуманитарном перемирии в районе Олешко. Согласно обсуждавшимся сообщениям, оно должно было действовать до вечера 1 ноября.

Такие инициативы не меняют общей картины. Россия продолжает обстреливать Киев, Одессу и другие украинские города. В частности, сейчас снова поступают сообщения о баллистических атаках и разрушении гражданских объектов.

И меня возмущает, что в этих условиях американские посредники продолжают обсуждать с Москвой экономические соглашения.

Я хотел бы, чтобы деятельность Виткоффа проверялась гораздо тщательнее. Нужно выяснить, какие у него были деловые связи, как он зарабатывал деньги, соблюдал ли он налоговое законодательство и с кем заключал соглашения.

Если человек участвует в решении вопросов войны и мира, он должен быть готов к максимальной прозрачности. Особенно когда его предложения могут напрямую влиять на безопасность Украины.

После выборов республиканцы снимут маски

Означают ли такие договоренности, что Трамп не возражает против деловых интересов Виткоффа и Кушнера в отношениях с Россией?

Я считаю, что администрация Трампа создает себе все больше проблем. После выборов 3 ноября ситуация может резко измениться, и в самом окружении президента начнутся серьезные споры.

Раньше мы надеялись, что республиканцы смогут сохранить хотя бы контроль над Сенатом. Сейчас я уже не так в этом уверен. Вероятность потери большинства в обеих палатах стала для партии очень серьезной угрозой.

В то же время я не хочу, чтобы украинцы воспринимали возможный успех демократов как автоматическую гарантию помощи. В Демократической партии есть политики, которые выступают за значительное сокращение внешних военных расходов.

Часть левого крыла хочет направлять больше государственных средств на внутренние социальные программы, помощь бездомным и другие американские нужды. Это может создавать трудности для финансирования Украины и Израиля.

Есть и споры по поводу миграционной политики. Я поддерживаю часть решений Трампа об усилении контроля на границах, но опасаюсь, что изменение политического баланса может привести к пересмотру этих мер.

Поэтому ситуация для друзей Украины внутри американской политики непростая. Нам нужно искать поддержку в обеих партиях, а не полагаться на одну из них.

Особую надежду я связываю с двухпартийным сотрудничеством Брайана Фицпатрика и сенатора Ричарда Блюменталя. Несмотря на принадлежность к разным партиям, они работают над законодательными инициативами, призванными ограничить возможности администрации заключать выгодные для России энергетические соглашения.

Кроме того, Конгресс может проводить слушания и требовать от представителей исполнительной власти объяснений по поводу таких решений.

И здесь я хочу сказать одну очень важную вещь. После выборов многие республиканцы снимут маски.

Сейчас часть конгрессменов недовольна Трампом, но не решается открыто его критиковать. Они боятся потерять поддержку избирателей, а вместе с ней и свои посты.

Когда голосование завершится, эта зависимость уже не будет такой сильной. Я ожидаю, что среди республиканцев появится значительно больше публичных критиков президента.

Причем для этого не обязательно ждать января. Законодатели могут высказывать свою позицию сразу после выборов, даже если действующий состав Конгресса будет работать еще несколько месяцев.

Мы уже видим примеры сотрудничества республиканцев и демократов в вопросах поддержки Украины. И я рассчитываю, что после завершения избирательной кампании такое взаимодействие усилится.

В то же время Трамп сталкивается и с трудностями во внешней политике. В частности, на Ближнем Востоке страны, которые ранее ориентировались на Вашингтон, начинают самостоятельно искать договоренности с Ираном.

Я имею в виду контакты с участием Пакистана, Турции и Саудовской Аравии. Это свидетельствует о том, что региональные государства не хотят полностью зависеть от решений американского президента.

Такие процессы отвлекают внимание Вашингтона от Украины и создают для администрации дополнительные внешнеполитические вызовы.

Усилит ли Трамп давление на Украину

После выборов до начала работы нового Конгресса останется около двух месяцев. Не воспользуется ли Трамп этим временем, чтобы еще сильнее давить на Украину и помогать Путину?

Я так не думаю. В США существует система сдержек и противовесов: Конгресс, судебная система, Верховный суд. Президент обладает широкими полномочиями, особенно во внешней политике, но они не являются неограниченными.

Сейчас система работает не так, как хотелось бы. Часть республиканцев не готова открыто выступать против Трампа, пока продолжается предвыборная кампания.

Но после голосования ситуация может измениться. Я предполагаю, что законодатели начнут значительно активнее использовать механизмы парламентского контроля, в частности двухпартийные решения.

Есть еще одно обстоятельство. Трамп очень переживает о том, что станет за его политическим наследием. Он хочет остаться в истории как успешный президент, а не как человек, чья администрация оказалась в центре многочисленных расследований.

Поэтому перспектива новых скандалов может удерживать его от решений, которые вызовут еще большее противодействие внутри США.

Я не исключаю, что расследования в отношении людей из окружения президента могут привести к серьезным политическим последствиям. Но все будет зависеть от того, какую информацию удастся установить и какие решения будут принимать американские институты.

Однако новый состав Конгресса начнет работу только в январе. Что может сдерживать Трампа сразу после выборов?

Уже сама угроза того, что республиканцы перестанут его защищать.

Законодатели могут дать понять президенту, что не будут поддерживать какие-либо его решения, особенно если они приведут к новым скандалам или нарушат действующее законодательство.

И это будет иметь значение еще до формального начала работы нового Конгресса.

Кроме того, усиливается внимание к деловым связям семьи Трампа. Я считаю, что именно эти вопросы могут стать одним из самых мощных инструментов политического давления на президента.

Сейчас обсуждаются сообщения о больших доходах компаний, связанных с его сыновьями, от деятельности в Катаре и Саудовской Аравии. Называются суммы, превышающие два миллиарда долларов за последние полтора года.

Возникают вопросы: не используют ли члены президентской семьи политическое влияние для получения деловых преимуществ?

Также появились сообщения о контактах одного из сыновей Трампа с Умаром Кремлевым во время охоты в Монголии. Кремлева связывают с российскими властными кругами, а среди других участников упоминали бизнесмена, находящегося под американскими санкциями, и давнего спонсора Республиканской партии Кевина Смолла.

Все это, на мой взгляд, дает основания требовать тщательной проверки характера таких контактов и возможных конфликтов интересов.

Я не думаю, что в таких обстоятельствах Трамп захочет еще больше обострять противостояние с Конгрессом. Наоборот, он может начать смягчать свою риторику.

Мы уже слышим от него заявления о том, что он якобы не говорил ничего плохого об Украине. И я не исключаю, что в дальнейшем таких более позитивных высказываний станет больше.

Это может повлиять и на характер американских требований о прекращении ударов по российским НПЗ.

Скандалы вокруг семьи Трампа

Накануне выборов вновь появились обвинения против Трампа, в частности со стороны бывшей "Мисс Швейцария", которые республиканцы называют ложными. Также возникают вопросы относительно бизнеса его сыновей и Кушнера. Могут ли эти истории привести к уголовным расследованиям и импичменту?

Я считаю, что поводы для расследований есть, и они не ограничиваются одной историей.

Например, сейчас обсуждается поведение одного из сыновей Трампа на мероприятии на Багамах. По сообщениям, на которые я ссылаюсь, организацию этого мероприятия могли финансировать бизнесмены из окружения Путина. Также утверждают, что среди присутствующих мог быть представитель российских спецслужб.

Эти обстоятельства необходимо выяснить. Кто оплачивал мероприятие, с какой целью, какие контакты имели место и были ли за ними какие-либо договоренности?

Еще одна история касается самолета стоимостью примерно 400 миллионов долларов, который Трамп получил от Катара. Я считаю, что такие подарки и их возможные последствия для государственной политики также должны быть предметом внимания Конгресса.

Есть вопросы к финансовым связям Кушнера, к деятельности Виткоффа и к деловым интересам президентской семьи в странах Ближнего Востока.

Все это вместе может стать основанием для масштабных парламентских проверок. Если в ходе таких проверок будут выявлены нарушения законодательства, возможны и дальнейшие юридические последствия.

Я также не исключаю, что политическое противостояние вокруг Трампа может дойти до вопроса об импичменте. Но это будет зависеть от результатов расследований и позиции американских законодателей.

Не думаю, что президент может безгранично развивать отношения с авторитарными лидерами, не сталкиваясь с противодействием внутри США.

К этому добавляются проблемы американской политики в отношении Ирана. Часть ближневосточных государств начинает искать собственные договоренности с Тегераном, а Вашингтон тратит все больше ресурсов на урегулирование региональной ситуации.

Для Украины все это имеет значение, ведь внимание американской администрации распределяется между несколькими серьезными международными кризисами.

Поэтому я возвращаюсь к поведению Зеленского. В этой ситуации ему нужно сохранять сдержанность, не вступать в личный конфликт с Трампом и поддерживать рабочие отношения с представителями обеих партий.

Ведь после следующих президентских выборов в США в 2028 году политическая конфигурация может вновь измениться. Украина должна иметь союзников независимо от того, кто будет находиться в Белом доме.

Три предложения Зеленского США

В последнее время появились и позитивные сообщения относительно американской помощи. Зеленский заявил о возобновлении работы спутниковой связи Starlink и Starshield, что имеет большое значение для украинских военных.

Параллельно обсуждается возможность новой трехсторонней встречи Украины, США и России. Президент Украины не отвергает такой формат, но продолжает настаивать на взаимности любых договоренностей.

И мне нравится, как он отвечает на требования Трампа прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский фактически предложил американцам три варианта.

Первый – взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Украина готова обсуждать отказ от атак на российские НПЗ, но Россия также должна прекратить наносить удары по украинским энергетическим объектам.

Иначе получается односторонняя уступка: Украина отказывается от своих возможностей, а российская армия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру.

Второй вариант – расширение возможностей использования Starshield для нанесения ударов по российским позициям, откуда запускают баллистические ракеты по Украине.

Речь идет прежде всего о защите украинских городов. Если у нас есть возможность поражать пусковые установки противника, это может уменьшить количество ракет, которые придется перехватывать над украинской территорией.

Третье предложение – увеличение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Украина испытывает острую потребность в таком вооружении. Эти ракеты нужны для защиты людей, жилых домов и критической инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Я полностью поддерживаю такую позицию Зеленского. Она позволяет вести переговоры с американской администрацией, не соглашаясь на условия, которые оставляют Украину беззащитной.

Особенно важно, что эти предложения не означают отказа от дипломатического процесса. Украина готова обсуждать договоренности, но настаивает на конкретных гарантиях безопасности и реальных средствах защиты.

И я убежден, что среди американских республиканцев и демократов достаточно политиков, которые понимают необходимость такой помощи.

Но ведь европейские партнеры понимают, что передача ракет для Patriot может зависеть от одобрения Трампа?

Я не согласен с тем, что европейские государства вообще ничего не могут сделать без разрешения американского президента.

У Европы есть собственные возможности, ресурсы и механизмы поддержки Украины. И я считаю, что наши союзники должны активнее использовать их, особенно когда речь идет о защите украинского населения от ракетных ударов.

Украине нужно продолжать требовать необходимое вооружение, поддерживая контакты с американской администрацией, Конгрессом и европейскими партнерами. Поддержка Украины не должна зависеть только от личной позиции одного политика.

Борис Пинкус о давлении команды Трампа на Украину, российском дизеле и расследовании против Кушнера: смотрите видео