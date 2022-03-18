Конгресс США одобрил остановку нормальных торговых отношений с Россией

Палата представителей США проголосовала за лишение России преференциального торгового статуса. Такие же ограничения будут касаться и Беларуси.

За это свои голоса отдали 424 представителя Конгресса, против были только 8. Все законодатели, которые выступали против этого мероприятия, были республиканцами.

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Конгресс поддержал остановку нормальных торговых отношений с Россией

Издание отмечает, что действия Соединенных Штатов по лишению России преференциального торгового статуса, известного как "постоянные нормальные торговые отношения", имеют символическое значение. В то же время торговые эксперты убеждены, что это будет иметь ограниченный экономический эффект по сравнению с другими санкциями, которые уже ввели.

Принятый документ приостановит нормальные торговые отношения и с Беларусью. Это является реакцией на ее участие в войне против Украины.

Законопроект позволит Вашингтону вводить более высокую пошлину на товары. Издание Newsweek пишет, что он дает возможность Джо Байдену и будущим президентам накладывать санкции почти на любого без одобрения Конгресса. Во время переговоров по этому законопроекту возникали споры относительно того, при каких условиях президент сможет восстановить нормальные торговые отношения.

Документ нуждается в одобрении Сената. Лидер большинства сенатор Чак Шумер сообщил, что будет работать над тем, чтобы быстро организовать голосование.

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