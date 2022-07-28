Обе партии Конгресса поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS

русским оккупантам нужно готовиться к новым ужасам. Уже в скором времени в оркестре западного оружия, которым владеют ВСУ, может появиться мощный новичок.

Украина уже давно просит партнеров о предоставлении оружия дальнего поражения. Оно позволит бить по объектам врага в глубоком тылу и кардинально изменит ситуацию на поле боя.

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США могут дать ВСУ ATACMS

Безумное мастерство ВСУ в обращении с HIMARS и MLRS поразило наших партнеров. Редко на каких учениях солдаты демонстрируют ту точность, с которой ВСУ жгут склады, командные пункты и места скоплений российских оккупантов.

На секретном брифинге по Украине для Палаты представителей США было сообщено, что потери россиян убитыми и ранеными достигли 75 тысяч. Российская армия истощена и деморализована, но для масштабного контрнаступления по всем направлениям ВСУ не хватает мощного оружия.

Обе партии Конгресса США выступают за то, что предоставить ВСУ оружие с возможностью дальнего поражения, о котором просят наши герои. Речь идет о ракетах ATACMS, позволяющих поражать цели на расстоянии 280 километров. Затяжная война и заморозка боевых действий зимой является планом россии, поэтому пока оккупанты истощены есть прекрасная возможность нанести им сокрушительные удары и выгнать с оккупированных территорий.

Отметим, что советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина не получит ATACMS, потому что ВСУ якобы могут ударить по объектам на территории России. Брифинг Сената США по Украине состоится позже.

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