Конгресс США ввел новые санкции против России в ночь ударов по Украине, – Зеленский

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект Линдси Грэм на фоне очередной массированной атаки России на Украину. Санкции призваны усилить давление на Россию и способствовать дипломатическим усилиям по прекращению войны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о санкциях?

Владимир Зеленский отметил, что голосование в Палате представителей состоялось в ночь очередной российской атаки на Украину с применением баллистических и других ракет и дронов.

В ходе удара вновь пострадала гражданская инфраструктура. Повреждения зафиксированы в восьми регионах, в частности российские войска провели атаку на энергетические объекты в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были поражения жилых домов, более десяти человек получили ранения, среди них есть дети.

Символично, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма произошло в ночь очередной российской атаки с применением баллистических и других ракет и дронов против Украины,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что санкции против России являются одним из важных инструментов давления на страну-агрессора.

"Именно законопроект Линдси Грэм и другие решительные санкционные меры партнеров против источника этой войны, против России, – это чрезвычайно мощный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и заставить Россию установить мир", – заявил Зеленский.

Он добавил, что санкционное давление должно быть достаточно сильным, чтобы дипломатические усилия Украины, США, Европы и других партнеров дали результат.

России нужно заканчивать эту свою войну,

– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил членов Палаты представителей, сенаторов и лидеров Конгресса США за поддержку законопроекта.

Сибига призвал усилить санкционное давление

Отдельно на принятие документа отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также обратил внимание на то, что голосование состоялось после очередных российских ударов по Киеву и Одессе.

Голосование состоялось именно в тот момент, когда Россия нанесла очередной ужасающий баллистический удар по Киеву и осуществила новые атаки на Одессу,

– заявил Сибига.

Министр назвал принятие законопроекта ответом на продолжение Россией атак и подчеркнул необходимость лишить российскую военную машину финансирования.

Сибига также заявил, что Конгресс США посылает России сигнал о последствиях продолжения войны.

Россия не может продолжать свою агрессию безнаказанно, и чем дольше Путин будет продолжать эту войну, тем выше будет цена, которую ему и его режиму придется заплатить,

– подчеркнул глава МИД.

Он поблагодарил американских конгрессменов за поддержку документа и отдельно отметил наследие Линдси Грэма, чье имя носит эта законодательная инициатива.

Сибига призвал партнеров Украины продолжать санкционное давление и назвал среди необходимых шагов полное эмбарго, ограничения в отношении российского "теневого флота" и блокирующие санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, в Верховной Раде Украины приветствовали решение Палаты представителей США поддержать законопроект о санкциях "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026". Руслан Стефанчук отметил, что документ усиливает давление на Россию и ограничивает ее возможности финансировать войну.

Отдельно Стефанчук отметил спикера Палаты представителей Майка Джонсона и сенатора Ричарда Блюменталя, который был одним из инициаторов законопроекта вместе с Линдси Грэмом. Принятие документа означает переход от призывов к конкретным решениям по усилению санкционного давления на Россию.

Он подчеркнул, что закон, названный в честь Линдси Грэма, продолжает его работу по усилению давления на Россию.