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      Конгресс США хочет проверить финансовую отчетность Трампа

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      В Конгрессе США заявили, что имеют "подтверждающие документы", которые "серьезно поднимают вопрос, был ли президент точным в своей финансовой отчетности".

      Комитет по надзору и правительственной реформе Конгресса запросил информацию о финансах американского президента Дональда Трампа от бухгалтерской фирмы Mazars, сообщает CNN со ссылкой на сообщение членов комитета от его главы Элайджа Каммингса.

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      Эта компания готовила для главы США финансовую отчетность за несколько лет.

      Элайдж Каммингс уточняет, что есть "подтверждающие документы", которые "серьезно поднимают вопрос, был ли президент точным в своей финансовой отчетности".

      Республиканцы, в свою очередь, из-за этого запроса обвинили Каммингса в злоупотреблении полномочиями.

      Также Палата представителей направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками. New York Times сообщила, что повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Дональд Трамп
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