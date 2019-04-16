Конгресс США хочет проверить финансовую отчетность Трампа

В Конгрессе США заявили, что имеют "подтверждающие документы", которые "серьезно поднимают вопрос, был ли президент точным в своей финансовой отчетности".

Комитет по надзору и правительственной реформе Конгресса запросил информацию о финансах американского президента Дональда Трампа от бухгалтерской фирмы Mazars, сообщает CNN со ссылкой на сообщение членов комитета от его главы Элайджа Каммингса.

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Эта компания готовила для главы США финансовую отчетность за несколько лет.

Элайдж Каммингс уточняет, что есть "подтверждающие документы", которые "серьезно поднимают вопрос, был ли президент точным в своей финансовой отчетности".

Республиканцы, в свою очередь, из-за этого запроса обвинили Каммингса в злоупотреблении полномочиями.

Также Палата представителей направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками. New York Times сообщила, что повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.