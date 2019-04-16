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      Конгрес США хоче перевірити фінансову звітність Трампа

      97 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      У Конгресі США заявили, що мають документи, які "серйозно порушують питання, чи був президент точний у своїй фінансовій звітності".

      Комітет з нагляду та урядової реформи Конгресу запросив інформацію про фінанси американського президента Дональда Трампа від бухгалтерської фірми Mazars, повідомляє CNN з посиланням на повідомлення членам комітету від його голови Елайджа Каммінгс.

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      Ця компанія готувала для глави США фінансову звітність за кілька років.

      Елайдж Каммінгс уточнює, що є "підтверджуючі документи", які "серйозно порушують питання, чи був президент точний у своїй фінансовій звітності".

      Республіканці, в свою чергу, звинуватили Каммингса через це запиту в зловживанні повноваженнями.

      Також Палата представників направила повістки найбільшим міжнародним банкам з вимогою надати інформацію про угоди президента США Дональда Трампа з російськими банками. New York Times повідомила, що повістки отримали, зокрема, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase і Bank of America. Конгресменів цікавлять справи, які банки вели з фігурантами списку підозрюваних у відмиванні грошей з Росії та інших країн Східної Європи.

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      Теги: Дональд Трамп Новини США
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