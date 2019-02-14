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      Конгресс США намерен серьезно увеличить помощь Украине

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      Конгресс США хочет увеличить помощь Украине на 75 миллионов
      Конгресс США хочет увеличить помощь Украине на 75 миллионов / Фото из открытых источников

      Конгресс США предлагает увеличить размер помощи для Украины в бюджете на 2019 год. Она должна вырасти на 75 миллионов долларов – такая цифра существенно больше, чем прошлогодняя.

      Согласно новой смете, для Украины предусмотрели 445,7 миллионов долларов, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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      Это на 25 миллионов больше, чем помощь в 2018 году. Так, в Конгрессе США представили проект "Закона относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год", который согласовали в сенате палата представителей.

      Кроме того, там предусматривают возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

      Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном составит 695,7 миллионов долларов. Это на 75 миллионов долларов больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года,
      – говорится в документе.

      Отметим, в ООН основали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров приобщиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта. Многие страны уже пожертвовали немалую сумму.

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      Теги: Деньги Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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