Конгресс США намерен серьезно увеличить помощь Украине

Конгресс США предлагает увеличить размер помощи для Украины в бюджете на 2019 год. Она должна вырасти на 75 миллионов долларов – такая цифра существенно больше, чем прошлогодняя.

Согласно новой смете, для Украины предусмотрели 445,7 миллионов долларов, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Читайте также: В Кабмине рассказали о планах масштабной закупки американского оружия

Это на 25 миллионов больше, чем помощь в 2018 году. Так, в Конгрессе США представили проект "Закона относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год", который согласовали в сенате палата представителей.

Кроме того, там предусматривают возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном составит 695,7 миллионов долларов. Это на 75 миллионов долларов больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года,

– говорится в документе.

Отметим, в ООН основали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер призвала доноров приобщиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта. Многие страны уже пожертвовали немалую сумму.