Конгрес США має намір серйозно збільшити допомогу Україні

Конгрес США пропонує збільшити розмір допомоги для України у бюджеті на 2019 рік. Вона має зрости на 75 мільйонів доларів – така цифра є суттєво більшою, ніж минулорічна.

Згідно з новим кошторисом, для України передбачили 445,7 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба посольства України в США.

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Це на 25 мільйонів більше, ніж допомога у 2018 році. Так, що у Конгресі США представили проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік", який узгодили у Сенаті палата представників.

Окрім того, там передбачають можливість виділення коштів під надання Україні кредитних гарантій.

Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному становитиме 695,7 мільйонів доларів. Це на 75 мільйонів доларів більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року,

– йдеться у документі.

Зазначимо, в ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.