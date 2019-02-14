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      Конгрес США має намір серйозно збільшити допомогу Україні

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      Конгрес США хоче збільшити допомогу Україні на 75 мільйонів
      Конгрес США хоче збільшити допомогу Україні на 75 мільйонів / Фото з відкритих джерел

      Конгрес США пропонує збільшити розмір допомоги для України у бюджеті на 2019 рік. Вона має зрости на 75 мільйонів доларів – така цифра є суттєво більшою, ніж минулорічна.

      Згідно з новим кошторисом, для України передбачили 445,7 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба посольства України в США.

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      Це на 25 мільйонів більше, ніж допомога у 2018 році. Так, що у Конгресі США представили проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік", який узгодили у Сенаті палата представників.

      Окрім того, там передбачають можливість виділення коштів під надання Україні кредитних гарантій.

      Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному становитиме 695,7 мільйонів доларів. Це на 75 мільйонів доларів більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року,
      – йдеться у документі.

      Зазначимо, в ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер закликала донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Багато країн уже пожертвували чималу суму.

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      Теги: Новини політики Новини США Гроші
      Джерело: 24 Канал
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