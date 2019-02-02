У Кабміні розповіли про плани на масштабну закупівлю американської зброї

США допомагають Україні ефективно реформувати оборонний сектор. Натомість Київ зацікавлений почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, серед якого і "Джавеліни".

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе, повідомляє пресс-служба Кабміну.

Читайте також: Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

Вона наголосила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми "Іноземне військове фінансування".

Допомога США продовжує удосконалювати підготовку бойових частин Збройних сил України, їх обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Сподіваюся, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою,

– зазначила вона.

Зі свого боку, представник США в групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенант Збройних сил США Кіт Дейтон відзначив, що його команда зосереджена на допомозі Україні. Зокрема. Йдеться про впровадження якісних реформ оборонного сектору.

"Я добре розумію складність умов, в яких опинилася Україна, однак не треба шукати причини, що гальмують процес перетворень у країні", – додав він.

Дейтон зазначив, що наразі важливою є наполеглива праця, аби "не зупиняючи процес реформування сектору безпеки і оборони України".

Екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст також заявляв, що США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців.