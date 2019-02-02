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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      У Кабміні розповіли про плани на масштабну закупівлю американської зброї

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      Україна зацікавлена у масштабній закупівлю зброї з США, – віце-прем'єр
      Україна зацікавлена у масштабній закупівлю зброї з США, – віце-прем'єр / Фото з відкритих джерел

      США допомагають Україні ефективно реформувати оборонний сектор. Натомість Київ зацікавлений почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, серед якого і "Джавеліни".

      Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе, повідомляє пресс-служба Кабміну.

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      Вона наголосила, що Україна сподівається стати активним учасником американської програми "Іноземне військове фінансування".

      Допомога США продовжує удосконалювати підготовку бойових частин Збройних сил України, їх обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Сподіваюся, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою,
      – зазначила вона.

      Зі свого боку, представник США в групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенант Збройних сил США Кіт Дейтон відзначив, що його команда зосереджена на допомозі Україні. Зокрема. Йдеться про впровадження якісних реформ оборонного сектору.

      "Я добре розумію складність умов, в яких опинилася Україна, однак не треба шукати причини, що гальмують процес перетворень у країні", – додав він.

      Дейтон зазначив, що наразі важливою є наполеглива праця, аби "не зупиняючи процес реформування сектору безпеки і оборони України".

      Екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст також заявляв, що США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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