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      В Кабмине рассказали о планах масштабной закупки американского оружия

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      В Кабмине рассказали о планах масштабной закупки американского оружия
      / Фото из открытых источников

      США помогают Украине эффективно реформировать оборонный сектор. Взамен Киев заинтересован начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, среди которых и "Джавелины".

      Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабмина.

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      Она подчеркнула, что Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".

      Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче,
      – отметила она.

      Со своей стороны, представитель США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Вооруженных сил США Кот Дейтон отметил, что его команда сосредоточена на помощи Украине. В частности, речь идет о внедрении качественных реформ оборонного сектора.

      "Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не надо искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране", – добавил он.

      Дейтон отметил, что сейчас важна упорная работа, чтобы "не останавливать процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины".

      Экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст уже заявлял, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев

      Теги: Оружие Новости США Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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