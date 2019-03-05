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      Конгресс США требует доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник потребовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающихся переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

      Соответствующее письмо было адресовано председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе – Элиотом Энгель, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингс. Об этом сообщило издание The Washington Times.

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      При этом, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Путиным.

      Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно на фоне активных попыток России оказывать влияние на американские выборы,
      – говорится в письме конгрессменов.

      Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшего на переговорах американского лидера с Путиным. Демократы, возглавляющие два комитета американского сената направили Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

      По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".

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      Теги: Новости США Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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