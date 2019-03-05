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      Конгрес США вимагає доступу до деталей перемовин Трампа та Путіна

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Демократи у Палаті представників Конгресу США в понеділок зажадали від Білого дому забезпечити їм повний доступ до документів, що стосуються переговорів президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

      Відповідний лист було адресовано головами комітетів з міжнародних справ, з розвідки і з нагляду та урядової реформи – Еліотом Енгель, Адамом Шиффом і Елайджей Каммінгс. Про це повідомило видання The Washington Times.

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      При цьому, голови комітетів заявили в листі про намір перевірити заяви низки ЗМІ про те, що Трамп нібито намагається приховати деталі своїх консультацій з Путіним.

      Якщо ці заяви правдиві, то вони викликають серйозне занепокоєння у сфері національної безпеки, контррозвідки та міжнародної політики, особливо на тлі активних спроб Росії здійснювати вплив на американські вибори,
      – йдеться в листі конгресменів.

      Також конгресмени зажадали надати доступ до перекладача Трампа, присутнього на переговорах американського лідера з Путіним. Демократи, які очолюють два комітети американського сенату, направили Трампу лист з вимогою надати Конгресу можливість допитати його перекладачів.

      На їхню думку, те, що президент США наполягає на таємності цих бесід і не надав дані про їхній зміст навіть своїм помічникам, "викликає тривогу" і може свідчити про "порушення актів про президентські і федеральних записах".

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      Теги: Новини США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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