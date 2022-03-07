В Конгрессе США ищут варианты, как отрезать Россию от импорта нефти. В частности, Палата представителей США "изучает", как это можно сделать.

Соответствующую информацию обнародовали 6 марта. То есть, на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.

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США изучают, как можно отрезать Россию от импорта нефти

В настоящее время Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

– говорится в сообщении.

Также добавили, что законопроект:

запрещает импорт российской нефти и энергоносителей в США;

отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией;

делает первый шаг к отказу России в доступе к Всемирной торговой организации.

Кстати, издание "Радио Свобода" написало, что цена нефти достигла самого высокого уровня с июля 2008 года.

Brent – ​​до 139,13 доллара за баррель;

WTI – до 130,5 доллара.

Объяснили, что это связано с тем, что США и европейские союзники рассматривают возможность запрета импорта российской нефти.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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