В Конгрессе США ищут варианты, как отрезать Россию от импорта нефти
Источник:Reuters
В Конгрессе США ищут варианты, как отрезать Россию от импорта нефти. В частности, Палата представителей США "изучает", как это можно сделать.
Соответствующую информацию обнародовали 6 марта. То есть, на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.
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США изучают, как можно отрезать Россию от импорта нефти
В настоящее время Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики.
– говорится в сообщении.
Также добавили, что законопроект:
- запрещает импорт российской нефти и энергоносителей в США;
- отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией;
- делает первый шаг к отказу России в доступе к Всемирной торговой организации.
Кстати, издание "Радио Свобода" написало, что цена нефти достигла самого высокого уровня с июля 2008 года.
- Brent – до 139,13 доллара за баррель;
- WTI – до 130,5 доллара.
Объяснили, что это связано с тем, что США и европейские союзники рассматривают возможность запрета импорта российской нефти.
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