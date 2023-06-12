На нем можно увидеть представителей Коалиции глобального лидерства США из Небраски. Мы не можем назвать поименно, кто изображен на фото. Да и важные в этом случае не люди, а изображение флага Украины.

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Россиянам послали мощный сигнал

На фото можно увидеть украинский флаг. Но он не простой. Он объединяет в себе также важный для американцев символ.



Флаг на изображении имеет важное значение / Фото с твиттера Дона Бэйкона

На флаг нанесено изображение гремучей змеи. Но и здесь не все так просто, ведь говорится о сочетании флага Украины и Гадсденовского флага. Последний – исторический для США, который есть одним из знаков либертарианства. В оригинале – желтое полотно, на которое нанесли изображение гремучей змеи, которая готова нанести удар. А под ней – надпись "Не наступай на меня".

В нашем случае гремучая змея на флаге Украины, а под ней надпись – "Иди н***й".

Дона Бэйкона спросили, не Photoshop ли это. На это конгрессмен ответил, что он слишком стар, чтобы разбираться с этим фоторедактором.

А мы заметим, что это точно не Photoshop. Это подтверждает фото, сделанное Екатериной Прокопенко, женой Денисом Прокопенко, командиром полка "Азов" с позывным "Редис". Она, собственно, в комментарии к этому сообщению выложила фото, на котором позирует на фоне флага.



Екатерина Прокопенко позирует на фоне флага / Фото с твиттера Прокопенко

В сети благодарят за поддержку

"Спасибо вам за поддержку", – написал пользователь с ником Невыносимый оптимист. Он также добавил фото, на котором можно увидеть патчи с Гадсденовским флагом и флагом Украины на, вероятно, рюкзаке военного.



Гадсденовский и украинские флаги рядом / Фото с твиттера Невыносимый оптимист

"Хочу это увидеть в учебнике по истории", – написал другой пользователь.

"Как гражданин Украины, очень благодарю вас за поддержку моей страны и мировой демократии", – написали Бейкону в комментариях.

Напоминаем, что формулировка, использованная на флаге, стала уже исторической. Это ведь отрывок фразы, которую сказал защитник острова Змеиный, когда россияне призывали сдаваться. Вы же помните, что после отправки в правильном направлении, на дно Черного моря отправился крейсер "Москва".