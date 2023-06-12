На ньому можна побачити представників Коаліції глобального лідерства США з Небраски. Ми не можемо назвати поіменно, хто зображений на фото. Та й важливі у цьому випадку не люди, а зображення прапора України.

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Росіянам послали потужний сигнал

На фото можна побачити український прапор. Але він не звичайний. Він об'єднує у собі також важливий для американців символ.



Прапор на зображенні має важливе значення / Фото з твітера Дона Бейкона

На прапор нанесене зображення гримучої змії. Але і тут не все так просто, адже мовиться про поєднання стяга України та Гадсденівського прапора. Останній – історичний для США, який є одним зі знаків лібертаріанства. В оригіналі – жовте полотно, на яке нанесли зображення гримучої змії, яка готова завдати удару. А під нею – напис "Не наступай на мене".

У нашому випадку гримуча змія на прапорі України, а під нею напис – "Іди н***й".

Дона Бейкона запитали, чи це часом не Photoshop. На це конгресмен відповів, що він надто старий, щоб розбиратися з цим фоторедактором.

А ми зауважимо, що це точно не Photoshop. Це підтверджує фото, яке зробила Катерина Прокопенко, дружина Дениса Прокопенка, командира полку "Азов" з позивним "Редіс". Вона, власне у коментарі до цього допису виклала фото, на якому позує на тлі цього прапора.



Катерина Прокопенко позує на фоні прапора / Фото з твітера Прокопенко

У мережі дякують за підтримку

"Дякуємо вам за підтримку", – написав користувач з ніком Нестерпний оптиміст. Він також додав фото, на якому можна побачити патчі з Гадсденівським прапором і стягом України на, ймовірно, наплічнику військового.



Гадсденівський і українські прапори поруч / Фото з твітера Нестерпний оптиміст

"Хочу це побачити в підручнику з історії", – написав інший користувач.

"Як громадянин України, дуже дякую вам за підтримку моєї країни та світової демократії", – написали Бейкону в коментарях.

Нагадуємо, що формулювання, яке використане на прапорі, стало вже історичним. Адже це уривок фрази, яку сказав захисник острова Зміїний, коли росіяни закликали здаватися. Ви ж пам'ятаєте, що після спрямування у правильному напрямку, на дно Чорного моря відправився крейсер "Москва".