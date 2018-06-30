18:02
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 17°C
  • воскресенье
    15°C 12°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Конгрессмен США назвал встречу Трампа и Путина "насмешкой над историей"

120 Читати новину українською
Стени Гоер
Стени Гоер / УНИАН

Американский конгрессмен Стени Гоер назвал выбор столицы Финляндии для встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Донльда Трампа "насмешкой над историей".

Об этом говорится в его официальном заявлении.

Читайте также: Конфликт между Трампом и Меркель: Пентагон рассматривает возможность вывода войск из Германии

"То, что президент Трамп планирует встретиться с президентом Путиным в Хельсинки в следующем месяце - насмешка над историей", – заявил Гоер.

Он отметил, что именно в столице Финляндии в 1975 году 35 стран, включая СССР, договорились уважать права человека и основные свободы своих народов. После этого, по его мнению, позитивные изменения, ставшие следствием растущего уважения к правам человека, в итоге привели к падению советского режима.

"Сегодня президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в том числе ЛГБТ и прессы, значительно сократились", – написал конгрессмен.

Он также призвал Трампа поднять на встрече с Путиным вопрос вмешательства РФ в выборы в США и российской агрессии в Украине и Сирии.

"Президент может подумать, что он способен сыграть "хорошего полицейского", но уступки и улыбки не изменят поведение президента России", – добавил конгрессмен.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сегодня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 447
Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
сегодня, 14:01 Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
Олена Булан 178
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сегодня, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 422
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сегодня, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 3643
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сегодня, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 2117
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук