Конгрессмен США назвал встречу Трампа и Путина "насмешкой над историей"

Американский конгрессмен Стени Гоер назвал выбор столицы Финляндии для встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Донльда Трампа "насмешкой над историей".

Об этом говорится в его официальном заявлении.

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"То, что президент Трамп планирует встретиться с президентом Путиным в Хельсинки в следующем месяце - насмешка над историей", – заявил Гоер.

Он отметил, что именно в столице Финляндии в 1975 году 35 стран, включая СССР, договорились уважать права человека и основные свободы своих народов. После этого, по его мнению, позитивные изменения, ставшие следствием растущего уважения к правам человека, в итоге привели к падению советского режима.

"Сегодня президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в том числе ЛГБТ и прессы, значительно сократились", – написал конгрессмен.

Он также призвал Трампа поднять на встрече с Путиным вопрос вмешательства РФ в выборы в США и российской агрессии в Украине и Сирии.

"Президент может подумать, что он способен сыграть "хорошего полицейского", но уступки и улыбки не изменят поведение президента России", – добавил конгрессмен.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.