Конгресмен США назвав зустріч Трампа й Путіна "насмішкою над історією"
Американський конгресмен Стені Гоєр назвав вибір столиці Фінляндії для зустрічі глави Кремля Володимира Путіна і президента США Донльда Трампа "насмішкою над історією".
Про це йдеться у його офіційній заяві.
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"Те, що президент Трамп планує зустрітися з президентом Путіним у Гельсінкі у наступному місяці - насмішка над історією", – заявив Гоєр.
Він зазначив, що саме у столиці Фінляндії у 1975 році 35 країн, включно з СРСР, домовилися поважати права людини та основні свободи своїх народів. Після цього, на його думку, позитивні зміни, що стали наслідком зростаючого поваги до прав людини, у підсумку призвели до падіння радянського режиму.
"Сьогодні президент Путін ще раз перетворив Росію в автократію, де права людей, у тому числі ЛГБТ і преси, значно скоротилися", – написав конгресмен.
Він також закликав Трампа підняти на зустрічі з Путіним питання втручання РФ у вибори у США та російської агресії в Україні та Сирії.
"Президент може подумати, що він здатний зіграти "доброго поліцейського", але поступки і посмішки не змінять поведінку президента Росії", – додав конгресмен.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.