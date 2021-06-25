Конгрессмены и послы европейских стран готовили борщ в США – Голос Америки

Посольство Украины в США в рамках кампании Министерства иностранных дел представило украинскую кухню в Вашингтоне. Наши дипломаты готовили борщ вместе с послами Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Молдовы и Бельгии.

Также к готовке присоединились представители Конгресса и Государственного департамента. Госпожа посол Украины Оксана Маркарова отметила, что все это является частью культурной дипломатии. Во время мероприятия были приготовлены 2 вида борща: с говядиной и курицей.

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Возросло количество пропавших в результате обвала многоэтажки во Флориде

Спасатели во Флориде продолжают поисковые работы на месте частичного обрушения многоэтажного жилого дома. Известно по меньшей мере о 4 погибших, число пропавших без вести возросло до 159 человек. Причина внезапного разрушения многоэтажки до сих пор не известна. Правительство отправило на место происшествия команду экспертов и ученых исследовать, что могло повлечь обвал.

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