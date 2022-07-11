В письме Виктории Спартц намешаны все негативные истории, которые были в информационном пространстве серьезных ресурсов, а также в различных социальных сетях и форумах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук.

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Он привел пример из письма, где говорится о сдаче Херсона или недостаточном уровне переговоров с россией. "Я, честно говоря, вообще не понимаю, откуда она это взяла", – прокомментировал эксперт.

Что подразумевается под некачественными переговорами с россией? Что тогда были бы качественные переговоры? Какие критерии качественной оценки этих переговоров?,

– отметил Петр Олещук.

"Еще один странный момент. Письмо сразу обнародовано, как открытое. То есть оно адресовано президенту США, но никто с его стороны на него ответа не давал. И сразу в день написания обнародован, как открытое письмо", – рассказал политолог.

По его словам, это слабо ассоциируется с поставленной там задачей, а именно – проверка. Очевидно, если хочешь получить какой-то результат, то нужно сначала дождаться этой проверки.

"Это все позволяет увидеть какие-то моменты, связанные с внутриполитической борьбой в США, где скоро должны состояться выборы. Там достаточно серьезно противостоят республиканцы и демократы", подытожил Петр Олещук.

Политолог о письме Виктории Спартц: смотрите видео

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Зеленского прокомментировал обращение Виктории Спартц к Байдену, в котором она просит проверить связи главы ОП Андрея Ермака с россией.

Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что в ОП лично не получали никаких писем или обращений со стороны члена Конгресса Виктории Спартц. По его словам, это письмо – дело президента США и американского депутата, поэтому они должны разобраться с этим самостоятельно.