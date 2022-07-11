В листі Вікторії Спартц намішані абсолютно усі негативні історії, які були в інформаційному просторі серйозних ресурсів, а також у різних соціальних мережах й форумах. Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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Він навів приклад з листа, де мовиться про здачу Херсону чи недостатній рівень переговорів з росією. "Я, чесно кажучи, взагалі не розумію звідки вона це взяла", – прокоментував експерт.

Що мається на увазі про неякісні переговори з росією? Що тоді б були якісні переговори? Які критерії якісної оцінки цих переговорів?,

– зазначив Петро Олещук.

"Ще один дивний момент. Лист одразу оприлюднений, як відкритий. Тобто він адресований президенту США, але ніхто з його боку на нього відповіді не давав. І одразу в день написання оприлюднений, як відкритий лист", – розповів політолог.

За його словами, це слабко асоціюється із задачею, яка там поставлена, а саме – перевірка. Очевидно, якщо прагнеш здобути якийсь результат, то потрібно спочатку дочекатися цієї перевірки.

"Це все дозволяє побачити якісь моменти повʼязані із внутрішньополітичною боротьбою у США, де скоро мають відбутися вибори. Там досить серйозно протистоять республіканці та демократи", – підсумував Петро Олещук.

Політолог про лист Вікторії Спартц: дивіться відео

Нагадаємо, що прессекретар Володимира Зеленського прокоментував звернення Вікторії Спартц до Байдена, у якому вона просить перевірити зв'язки очільника ОП Андрія Єрмака з росією.

Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що в ОП особисто не отримували жодних листів чи звернень з боку членкині Конгресу Вікторії Спартц. За його словами, цей лист – справа президента США та американської депутатки, тож вони повинні розібратися з цим самостійно.