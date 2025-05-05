В Рим прибыли все кардиналы, которые изберут нового Папу: приготовления к конклаву завершаются

Все 133 кардинала, которые будут избирать следующего Папу, уже прибыли в Рим. Утром 5 мая в зале синодальных заседаний в Ватикане состоялось десятое общее собрание в рамках приготовления к конклаву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Кардиналы-избиратели прибыли в Рим

В Ватикане отметили, что все 133 кардинала, которые будут выбирать нового Папу, уже прибыли в Рим. Заселение начнется во вторник после полудня.

Руководитель пресс-службы Маттео Бруни на брифинге сообщил, что 5 мая в заседании приняли участие 179 кардиналов. Среди них 132 тех, что будут участвовать в конклаве.

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Кардиналы, которые изберут нового Папу Римского, уже прибыли / Фото Vatican Media

Маттео Бруни сообщил, что уже практически завершено приготовление Сикстинской часовни, а также "Дома святой Марты" и старого "Дома святой Марты".

Кстати, мир узнает о результатах голосования по цвету дыма из дымохода над Сикстинской капеллой. Так, если из труб выходит черный дым, то нового Папу еще не выбрали. Белый, наоборот, означает: "Habemus papam!" – "Имеем Папу!".