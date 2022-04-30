"Конкретного плана у России нет": Давыдюк объяснил, что нужно сейчас оккупантам на Херсонщине

Россиян интересует подача воды в Крым, поэтому им нужна Херсонщина. Также оккупантам предстоит продемонстрировать "победу" до 9 мая. Но поведение захватчиков свидетельствует о том, что у них нет плана.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также добавил, что действия оккупантов в Херсонской области не похожи на планомерные, потому что они только грабят и убивают, а где могут – захватывают территории и пытаются это конвертировать в свои политические победы.

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Стратегически важной для них является вода и также им нужно перетащить на свою сторону местных политиков. Пока у них слабо удается, ведь Херсонщина сопротивляется. Так, к оккупантам перешли "законсервированные" политики времен Медведчука, но пока эта стратегия не приживается и вряд ли приживется,

– утверждает политолог.

Почему идея с оккупацией Херсонщины провальная

По мнению Давидюка, Украина сделала выводы с 2014 года и как показали последние местные выборы – на Востоке и Юге в политику попало очень много молодежи, которая настроена патриотически.

Яркий пример – мэр Мелитополя, освобожденный из плена. Он сейчас один из главных послов Украины в мире. Мужчина встречается с Макроном, Джонсоном и другими высокопоставленными чиновниками этого мира.

– говорит Николай Давыдюк.

Поэтому я думаю, что в Херсонской области в каждом городке и селе такой руководитель, поэтому нужно поддерживать их, чтобы не дай Бог, регион не упал, заключает эксперт.

Напомним, российские захватчики не могут покорить жителей Херсона. Наши граждане оказывают максимальное сопротивление, о которое "ломают зубы" оккупанты. Недавно смелые херсонцы сорвали с флагштока советский флаг, запрещенный в Украине.

Ранее в Мелитополе партизаны ликвидировали перешедшего на сторону россиян коллаборанта. Мужественные жители Херсонской области почти каждый день выходят на митинги в поддержку Украины, чем срывают намерения оккупантов провести "референдум".

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