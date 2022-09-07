Об этом 24 каналу рассказала юрист, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан. По ее словам, законопроект №7654 , автором которого является один из скандальных депутатов из партии "Слуга народа" Андрей Клочко, появился еще в июне.

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Как отметила Щербан, проект закона вызвал большое волнение общественности.

В частности, всех обеспокоила норма, которая отменяет требование директора Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

"Гарантий от незаконного увольнения нет"

Однако, по словам юристки, еще большую опасность представляет основание увольнения будущего директора НАБУ. Согласно норме, предложенной в проекте закона, руководителя НАБУ могут уволить с должности за коррупционное административное правонарушение.

Елена Щербан Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Раньше такой нормы не было. Учитывая украинскую судебную систему и вспоминая опыт предыдущего директора НАБУ Артема Сытника, которому коррупционное дело фактически организовали искусственным образом, следует понимать, что это был сигнал всем лицам, которые захотят податься на конкурс. Мол, мы будем держать руку на пульсе. Это может быть рисковая должность, и гарантий защиты от незаконного увольнения нет.

По словам Щербан, эта норма в предложенном законопроекте ставит под полную угрозу будущего директора НАБУ, которого в любой момент могут уволить с должности по надуманному поводу.

Напомним, в 2019 году суд признал тогдашнего председателя НАБУ Артема Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения . Дело касалось элитного отдыха Сытника в Ровенской области, который глава НАБУ не внес в свою декларацию. Этот отдых якобы оплачивали третьи лица. По словам юристки Елены Щербан, человек, свидетельствовавший против главы НАБУ в суде, был связан с предпринимателем и политиком Олегом Бахматюком.

"Это сигнал конкурсной комиссии"

Как отметила заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции, тревожит уже сам факт того, что когда начинается конкурс на директора НАБУ, парламент вмешивается в его проведение.

"Это сигнал конкурсной комиссии. Мол, что бы вы там ни делали, мы в любой момент можем все правила изменить. Это делается для того, чтобы либо кого-то выбрасывать, либо создавать юридическую основу для обжалования этого конкурса. Именно в этом состоит ключевая опасность", – отметила Щербан.

В Раде предлагают новые изменения к конкурсу на директора НАБУ

По словам юристки, скандальный законопроект должен был вынести на голосование в среду, 7 сентября. Однако после того, как G7 отреагировала на создание правовых рисков вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций, законопроект исчез с повестки дня.

6 сентября в Верховную Раду подали новый проект закона, который также предусматривает внесение изменений в условия проведения конкурса на директора НАБУ.

Этот законопроект запрещает подаваться на конкурс лицам, которые с начала войны более чем на 21 день покидали территорию Украины. Исключение делается только для тех, кто выезжал на лечение или ездил в официальные командировки,

– рассказала Щербан.

Она добавила, что новый законопроект Рада будет рассматривать 7 сентября.

"Этот документ также может превратиться в еще одно открытое поле для давления на конкурсную комиссию. Хотя выглядит так, что речь идет об определенном компромиссе", – сказала юрист.

Елена Щербан объяснила угрозы законопроекта о НАБУ: смотрите видео

Конкурс на директора НАБУ: коротко