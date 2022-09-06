Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета международной политики "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркивает, что реакция послов G7 не направлена на то, чтобы что-нибудь навязать. Вся помощь западного сообщества в реформах, прежде всего, ориентирована на то, чтобы Украина стала более адаптивной, а экономика – более пригодной для западных инвестиций.

Важно Прошло заседание Совета ассоциации Украина – ЕС: за что Киев похвалили и какие реформы еще нужны

Рискует ли Украине потерять международную поддержку из-за этого законопроекта

По мнению Краева, это маловероятно. Запад уже принял позицию поддержки Украины и отказаться от нее там буквально не могут. Даже если депутаты начнут принимать законопроекты, которые не совсем поддерживают на Западе, сложно представить, что там просто возьмут и откажутся от поддержки. Но это касается исключительно финансовой помощи. С политической будут проблемы.

Мне сложно представить ситуацию, когда Запад внезапно скажет, что конец. Как будто вы что-то сделали неправильно, и мы перестаем вас поддерживать. Это нелогично со стороны геополитики и имиджа – бросать молодую демократию в бою с одним из сильнейших диктаторов мира, потому что им не нравится какая-то часть реформ нашего законодательства,

– отметил Краев.

По словам эксперта, вероятнее всего, Запад сделает из этого законопроекта информационный повод. Его могут обсуждать на разных уровнях – возможно, даже на Совете ассоциации Украина – ЕС, недавно мы впервые провели в статусе кандидата в члены Евросоюза.

И это будет иметь неприятные последствия. А именно – политические ограничения.

Ограничения в политическом плане – это затормаживание нашей интеграции в ЕС, затормаживание двусторонних переговоров и, в конечном счете, даже затормаживание переговоров с НАТО. Вся система украинского законодательства и его реформ подвязана под наши внешнеполитические устремления. Поэтому именно политические последствия могут быть далеко идущие,

– подчеркнул Краев.

Может ли Запад перестать поддерживать Украину – мнение Краева: смотрите видео

Что это за законопроект №7654: коротко