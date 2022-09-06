Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета международной политики "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркивает, что реакция послов G7 не направлена на то, чтобы что-нибудь навязать. Вся помощь западного сообщества в реформах, прежде всего, ориентирована на то, чтобы Украина стала более адаптивной, а экономика – более пригодной для западных инвестиций.
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Рискует ли Украине потерять международную поддержку из-за этого законопроекта
По мнению Краева, это маловероятно. Запад уже принял позицию поддержки Украины и отказаться от нее там буквально не могут. Даже если депутаты начнут принимать законопроекты, которые не совсем поддерживают на Западе, сложно представить, что там просто возьмут и откажутся от поддержки. Но это касается исключительно финансовой помощи. С политической будут проблемы.
Мне сложно представить ситуацию, когда Запад внезапно скажет, что конец. Как будто вы что-то сделали неправильно, и мы перестаем вас поддерживать. Это нелогично со стороны геополитики и имиджа – бросать молодую демократию в бою с одним из сильнейших диктаторов мира, потому что им не нравится какая-то часть реформ нашего законодательства,
– отметил Краев.
По словам эксперта, вероятнее всего, Запад сделает из этого законопроекта информационный повод. Его могут обсуждать на разных уровнях – возможно, даже на Совете ассоциации Украина – ЕС, недавно мы впервые провели в статусе кандидата в члены Евросоюза.
И это будет иметь неприятные последствия. А именно – политические ограничения.
Ограничения в политическом плане – это затормаживание нашей интеграции в ЕС, затормаживание двусторонних переговоров и, в конечном счете, даже затормаживание переговоров с НАТО. Вся система украинского законодательства и его реформ подвязана под наши внешнеполитические устремления. Поэтому именно политические последствия могут быть далеко идущие,
– подчеркнул Краев.
Может ли Запад перестать поддерживать Украину – мнение Краева: смотрите видео
Что это за законопроект №7654: коротко
- В понедельник комитет Верховной Рады по организации государственной власти поддержал за основу законопроект №7654. Там предлагается изменить порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ.
- Как писал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, нынешний закон вообще запрещает представляться кандидатам, которые за последние два года были в руководящих органах партии или были с ней в договорных отношениях. Депутаты хотят отменить это ограничение и предлагают, чтобы можно было прекратить подобную деятельность перед представлением на конкурс.
- Послы государств G7 отметили, что этот законопроект создает правовые риски и неопределенность процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины
- Почему этот законопроект опасен для независимости НАБУ – четко объяснил для 24 канала юрист Центра противодействия коррупции.