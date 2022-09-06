Про це 24 каналу розповів експерт Ради міжнародної політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він підкреслює, що реакція послів G7 не спрямована на те, щоб щось нав'язати. Вся допомога західної спільноти у реформах насамперед орієнтована на те, щоб Україна стала більш адаптивною, а економіка – більш придатною для західних інвестицій.

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На думку Краєва, це малоймовірно. Захід вже прийняв позицію підтримки України і відмовитися від неї там буквально не можуть. Навіть якщо депутати почнуть ухвалювати законопроєкти, які не зовсім підтримують на Заході, важко уявити, що там просто візьмуть та відмовляться від підтримки. Але це стосується винятково фінансової допомоги. З політичною будуть проблеми.

Мені важко уявити ситуацію, коли Захід раптово скаже, що кінець. Ніби ви щось зробили неправильно, і ми перестаємо вас підтримувати. Це нелогічно з боку геополітики та іміджу – кидати молоду демократію в бою з одним із найсильніших диктаторів світу, бо їм не подобається якась з частин реформ нашого законодавства, –

зазначив Краєв.

За словами експерта, найімовірніше, Захід зробить з цього законопроєкту інформаційний привід. Його можуть обговорювати на різних рівнях – можливо, навіть на Раді асоціації Україна – ЄС, яку нещодавно ми вперше провели в статусі кандидата в члени Євросоюзу.

І це матиме неприємні наслідки. А саме – політичні обмеження.

Обмеження в політичному плані – це загальмовування нашої інтеграції в ЄС, загальмовування двосторонніх перемовин і в кінцевому випадку навіть загальмовування переговорів з НАТО. Вся система українського законодавства та його реформ підв'язана під наші зовнішньополітичні прагнення. Тому саме політичні наслідки можуть бути далекосяжними, –

наголосив Краєв.

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