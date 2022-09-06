Про це 24 каналу розповів юрист Центру протидії корупції Вадим Балько. Він також зазначив, що у тій частині законопроєкту, яка стосується НАБУ – зникає вимога про те, що кандидат у директори бюро не повинен бути впродовж останнього часу членом політичних партій.

Читайте також В уряді ініціювали початок відбору кандидатів на посаду глави НАБУ

Балько каже, що такі зміни відкривають шлях для провладних кандидатів.

"За нашою інформацією, таку правку вносять під конкретних людей. І друга норма – внесення нової підстави для звільнення директора НАБУ", – пояснює Балько.

За його словами, ця підстава звучить так: "Особа, яка є директором НАБУ може бути звільнена, якщо за рішенням суду у його діях є корупційна складова".

Ніби, здається, що все нормально. Але ми знаємо, що маючи під контролем органи, які складають протоколи про адміністративні правопорушення і контролюючи суди – можна на будь-яку людину "вигадати" порушення,

– каже юрист ЦПК.

Це дуже небезпечна правка, переконаний Балько. "І знов таки, конкурс на посаду директора бюро вже майже стартував, і змінювати під час процесу закон – не нормально. Вочевидь, все це відбувається для того, аби у майбутньому впливати на керівника НАБУ", – додає фахівець.

Юрист Центру протидії корупції каже, що зараз трансляція засідань Ради не відбувається і не завжди зрозуміло, що на порядку денному, тож не можна сказати, що конкретно сьогодні за нього голосуватимуть.

Але така ймовірність існує, ба більше – доволі високою є ймовірність того, що цей законопроєкт забажають прийняти одразу в першому читанні,

– додає фахівець.

З іншого боку, каже юрист, вже є реакція наших міжнародних партнерів, які умовно "глибоко стурбовані", але треба розуміти, що це перша негативна реакція від G7 на дії української влади.

"Вочевидь, на таку негативну реакцію були вагомі підстави, тому я сподіваюсь, що люди, які керують цим процесом опам'ятаються та відкличуть цей законопроєкт", – резюмує Вадим Балько.

Детальніше про шкідливий законопроєкт щодо роботи НАБУ: дивіться відео розмови із ЦПК

Хто такий Андрій Клочко і чому від скандальний

Торік нардеп від "слуг" став фігурантом розслідування журналістів Bihus.Info, які виявили, що 70-річна матір народного обранця за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 мільйона гривень і автомобіль Tesla.

Нардеп пояснив покупки матері добрим заробітком сім'ї своєї сестри. Однак журналісти з'ясували, що сукупного доходу родини сестри Клочка не вистачило б і на Tesla. Торік у грудні НАБУ і САП відкрили проти нардепа справу за цим епізодом.