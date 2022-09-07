Про це 24 каналу розповіла юристка, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан. За її словами, законопроєкт №7654, автором якого є один зі скандальних депутатів із партії "Слуга народу" Андрій Клочко, з'явився ще у червні.

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Як зазначила Щербан, проєкт закону викликав велике хвилювання громадськості.

Зокрема, усіх стурбувала норма, яка скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

"Гарантій від незаконного звільнення немає"

Однак, за словами юристки, ще більшу небезпеку становить підстава звільнення майбутнього директора НАБУ. Згідно з нормою, запропонованою у проєкті закону, керівника НАБУ можуть звільнити з посади за корупційне адміністративне правопорушення.

Олена Щербан Заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Раніше такої норми не було. Враховуючи українську судову систему і згадуючи досвід попереднього директора НАБУ Артема Ситника, якому корупційну справу фактично організували штучним чином, треба розуміти, що це був сигнал усім особам, які захочуть податися на конкурс. Мовляв, ми будемо тримати руку на пульсі. Це може бути ризикована посада, і гарантій захисту від незаконного звільнення немає.

За словами Щербан, ця норма у запропонованому законопроєкті ставить під повну загрозу майбутнього директора НАБУ, якого у будь-який момент можуть звільнити з посади за надуманим приводом.

Нагадаємо, у 2019 році суд визнав тодішнього голову НАБУ Артема Ситника винним у вчиненні корупційного правопорушення . Справа стосувалася елітного відпочинку Ситника на Рівненщині, який голова НАБУ не вніс у свою декларацію. Цей відпочинок нібито оплачували треті особи. За словами юристки Олени Щербан, людина, яка свідчила проти голови НАБУ у суді, була пов'язана із підприємцем та політиком Олегом Бахматюком.

"Це сигнал конкурсній комісії"

Як зазначила заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, тривожить вже сам факт того, що коли починається конкурс на директора НАБУ, парламент втручається у його проведення.

"Це сигнал конкурсній комісії. Мовляв, що б ви там не робили, ми у будь-який момент можемо всі правила змінити. Це робиться для того, щоб або когось викидати, або створювати юридичне підґрунтя для оскарження цього конкурсу. Саме у цьому полягає ключова небезпека", – зазначила Щербан.

У Раді пропонують нові зміни до конкурсу на директора НАБУ

За словами юристки, скандальний законопроєкт мали винести на голосування у середу, 7 вересня. Однак після того, як G7 відреагувала на створення правових ризиків навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій, законопроєкт зник з порядку денного.

Натомість 6 вересня у Верховну Раду подали новий проєкт закону, який також передбачає внесення змін до умов проведення конкурсу на директора НАБУ.

Цей законопроєкт забороняє подаватися на конкурс особам, які з початку війни більш ніж на 21 день залишали територію України. Виняток робиться лише для тих, хто виїжджав на лікування або їздив в офіційні відрядження,

– розповіла Щербан.

Вона додала, що новий законопроєкт Рада розглядатиме 7 вересня.

"Цей документ також може перетворитися у ще одне відкрите поле для тиску на конкурсну комісію. Хоча виглядає так, що тут йдеться про певний компроміс", – сказала юристка.

Олена Щербан пояснила загрози законопроєкту про НАБУ: дивіться відео

Конкурс на директора НАБУ: коротко