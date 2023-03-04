Конкурс на директора НАБУ: известны 3 победителя
Источник:НАБУ
Конкурсная комиссия по отбору нового директора НАБУ объявила результаты конкурса на нового главу Национального антикоррупционного бюро.
Окончательного победителя, который будет занимать должность директора, должен избрать Кабмин.
Смотрите также К претендентам есть вопросы: расследование "Схем" о кандидатах на главу НАБУ
Из 11 кандидатов, прошедших собеседования на добропорядочность, выбрали трех финалистов:
- Семен Кривонос – глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;
- Сергей Гупяк – руководитель следственного отдела ТУ ГБР;
- Роман Осипчук – руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ.
За этих кандидатов проголосовали 4 из 6 членов конкурсной комиссии. Двое из них – представители международных организаций, как предусмотрено процедурой конкурса.
Председатель комиссии отметил, что победа этих кандидатов не означает, что они набрали больше баллов на всех этапах, а скорее является балансировкой между всеми требованиями.
Как проходил конкурс
Кандидаты прошли тестирование на знание законодательства и на общие способности. Они прошли собеседования по поводу честности и компетентности. Также психологи составляли портреты на участников конкурса.
- Сергей Гупяк набрал 97 баллов во время тестирования на знание законодательства и 128 – в тестах на общие способности.
- Семен Кривонос имел 99 баллов за знание законодательства, 122 – за общие способности.
- Роман Осипчук получил 95 баллов за знание законодательства и 123 за общие способности.
Ко всем трем кандидатам были вопросы при оценке их добропорядочности, однако, по мнению комиссии, они предоставили в ответ необходимые объяснения и документы.
Только в отношении Осипчука остались вопросы, ответами на которые удовлетворились не все члены комиссии. При этом психологический портрет Осипчука и его черт как руководителя, по словам председателя комиссии, был одним из лучших.
Что этому предшествовало
- Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
- НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Его обязанности сейчас выполняет первый заместитель директора Гизо Углава.