Конкурс по управителю активов производителя "Моршинской" имел значительные нарушения, – IDS Ukraine

Недавно АРМА назначило управляющим активов компании IDS Ukraine (производитель "Моршинской", "Миргородской") прямого конкурента, а сам конкурс состоялся с существенными нарушениями. К тому же, имеются факты нарушений прав иностранных инвесторов компании.

Конкурс по поиску управляющего АРМА провел почти со всеми возможными нарушениями. Орган, представляющий государство и который должен заботиться о законности и защищать его интересы, допускает несоблюдение законов. Об этом говорится в авторской колонке генерального директора IDS Ukraine Марко Ткачука "Что с "Моршинской"? Рейдерство или непродуманные действия?".

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"Если говорить на языке фактов: акции, на которые искали управляющего, – это ценные бумаги. Чтобы ими управлять, согласно закону "О рынках капитала и организованных товарных рынках", организация-управитель должна иметь лицензию Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. АРМА, при объявлении конкурса, об этом не позаботились, поэтому соответствующего требования к конкурсантам не предъявляли, в результате управителем стала компания, которая по законодательству не может осуществлять эту деятельность, это сравнить с банком, который работает без лицензии НБУ, будет ли кто-то доверять ему средства?", – пишет Марко Ткачук.

Конкурс на поиск управляющего – огромное нарушение имущественных прав акционеров IDS Ukraine

Он также добавил, что даже если предположить, что назначенный управляющий внезапно каким-то образом получит лицензию на управление ценными бумагами, хотя как именно – непонятно, разве что в подарок, то этого недостаточно для назначения управляющего, ведь еще необходимо разрешение на концентрацию от Антимонопольного комитета. Это ведомство должно оценить риски монополизации рынка и ограничения конкуренции при приобретении управляющим прав на управление актива.

По его мнению, конкурент, получивший право управлять активами IDS Ukraine, может быть заинтересован в занижении оценки стоимости активов компании IDS Ukraine, хотя обязанностью управляющего является увеличение стоимости, по крайней мере, ее сохранение.

"Чем ниже начальная оценка, тем больше "маневров" у управляющего по злоупотреблениям при управлении", – считает Марко Ткачук.

Кроме того, конкурент заинтересован именно в понижении рыночных позиций "Моршинской" и за счет этого – увеличении своего бренда, поэтому будет пытаться получить управление не только корпоративными правами, но и компанией в целом.

По словам Марка Ткачука: "Мы предполагаем, что основной целью участия в конкурсе конкурента была надежда на то, что вместе с правом на управление корпоративными правами, они смогут получить доступ к управлению операционной деятельностью IDS Ukraine, именно: смогут самостоятельно принимать решения относительно управление имуществом, принадлежащее другим иностранным гражданам, так же незаконно и самовольно изменить менеджмент, возможно что-то быстро продать…"

Сам конкурс на поиск управляющего – по сути, огромное нарушение имущественных прав акционеров IDS Ukraine, которые не находятся под санкциями, а являются гражданами Великобритании, Грузии и Украины. Им принадлежит более половины компании, но сначала их лишили права на управление своей законной собственностью, а теперь у них просто пытаются отобрать актив,

– считает Марко Ткачук.

"Вышеупомянутые акционеры, а именно украинские и британские граждане, — готовят иски по поводу этих грубых нарушений в ходе конкурса. Совладельцы IDS Ukraine будут добиваться снятия ареста принадлежащих им акций и отмены конкурса как такового в отечественных судах. Если украинская Фемида будет неспособна установить истину, планируют подавать иски в международные инстанции, ЭСПЧ и др. Добавят ли эти процессы авторитета украинскому государству? Я сильно сомневаюсь", – подчеркнул гендиректор компании IDS Ukraine.

Как сообщалось, грузинские владельцы акций IDS Ukraine считают, что объявленный АРМА конкурс на управляющего арестованными активами IDS является незаконным и нарушает их права.

Ранее менеджмент IDS Ukraine отрицал необходимость менять управляющего для арестованных активов производителей и реализаторов минеральных вод, объявленную Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).