Конкурс на пошук управителя АРМА провело майже з усіма можливими порушеннями. Орган, який представляє державу й має піклуватися про законність та захищати її інтереси, допускає недотримання законів. Про це йдеться в авторській колонці генерального директора IDS Ukraine Марко Ткачука "Що з "Моршинською"? Рейдерство чи непродумані дії?".

До теми "Моршинської", яку ми знаємо, більше не буде: її передали конкуренту

"Якщо говорити мовою фактів: акції, на які шукали управителя, – це цінні папери. Щоб ними управляти, згідно з законом "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", організація-управитель повинна мати ліцензію Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. В АРМА, при оголошенні конкурсу, про це не подбали. Тож відповідної вимоги до конкурсантів не висували. В результаті управителем стала компанія, яка за законодавством не може здійснювати цю діяльність. Це можна порівняти з банком, який працює без ліцензії НБУ, чи буде хтось довіряти йому кошти?", – пише Марко Ткачук.

Конкурс на пошук управителя – величезне порушення майнових прав акціонерів IDS Ukraine

Він також додав, що навіть якщо припустити, що призначений управитель раптово якимось чином отримає ліцензію на управління цінними паперами, хоча як саме – незрозуміло, хіба що у подарунок, то і цього недостатньо для призначення управителя, адже ще необхідний дозвіл на концентрацію від Антимонопольного комітету. Це відомство має оцінити ризики монополізації ринку та обмеження конкуренції у разі набуття управителем прав на управління активу.

На його думку, конкурент, що отримав право управляти активами IDS Ukraine, може бути зацікавленим в заниженні оцінки вартості активів компанії IDS Ukraine, хоча обов’язком управителя є збільшення вартості, принаймні її збереження.

"Чим нижча початкова оцінка, тим більше "маневрів" в управителя щодо зловживань при управлінні", – вважає Марко Ткачук.

Крім того, конкурент зацікавлений саме у зниженні ринкових позицій "Моршинської" і за рахунок цього – збільшенні свого бренду, тому буде намагатися отримати управління не тільки корпоративними правами, але й компанією в цілому.

Зі слів Марка Ткачука: "Ми припускаємо, що основною метою участі в конкурсі конкурента була надія на те, що, разом з правом на управління корпоративними правами, вони зможуть отримати доступ до управління операційною діяльністю IDS Ukraine, в саме: зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо управління майном, яке належить іншим іноземним громадянам, так само незаконно і самовільно змінити менеджмент, можливо, щось швидко продати…"

Сам конкурс на пошук управителя – по своїй суті, величезне порушення майнових прав акціонерів IDS Ukraine, які не знаходяться під санкціями, а є громадянами Великої Британії, Грузії та України. Їм належить більш ніж половина компанії, але спочатку їх позбавили права на управління своєю законною власністю, а тепер в них просто намагаються відібрати актив,

– вважає Марко Ткачук.

"Вищезгадані акціонери, а саме українські та британські громадяни, — готують позови щодо цих грубих порушень в ході конкурсу. Співвласники IDS Ukraine будуть домагатися зняття арешту акцій, які їм належать, та скасування конкурсу як такого у вітчизняних судах. Якщо українська Феміда буде неспроможною встановити істину, планують подавати позови до міжнародних інстанцій, ЕСПЛ та інших. Чи додадуть ці процеси авторитету українській державі? Я сильно сумніваюсь", – підкреслив гендиректор компанії IDS Ukraine.

Як повідомлялось, грузинські власники акцій IDS Ukraine вважають, що оголошений АРМА конкурс на управителя заарештованими активами IDS є незаконним і порушує їхні права.

Раніше менеджмент IDS Ukraine заперечив потребу змінювати управителя для арештованих активів виробників та реалізаторів мінеральних вод, оголошену Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).