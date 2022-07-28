С конкурсом в НАБУ может возникнуть проблема, – председатель совета общественного контроля

Новый генпрокурор Андрей Костин утвердил Александра Клименко на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого ждут отбор директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом в эфире 24 канала сказал председатель совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук. И добавил, что после назначения Клименко главой антикоррупционной прокуратуры следует ожидать более справедливых приговоров по делам.

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По его словам, также нас ждет следующий конкурс главы НАБУ, поскольку полномочия Артема Сытника на должности директора бюро завершились 16 апреля 2022 года.

Согласно рекомендациям Европейской комиссии, Украине после получения статуса кандидата на вступление в ЕС следует совершить отбор и назначить руководителя САП и нового директора НАБУ.

"Однако, к сожалению, есть одна небольшая проблема. Один из тех, кого утвердили в конкурсную комиссию НАБУ, сейчас находится в конкурсной комиссии САП", – сказал Савчук.

И добавил, что, как оказывается, конкурсная комиссия САП принимает решение о назначении не только руководителей и заместителей, но и некоторых председателей. Очевидно, что физически сложно выполнять сразу две работы, но возник такой "казус".

Марк Савчук также предположил, что Офис Президента мог это знать. Поэтому сначала этот человек должен был завершить работу в одной комиссии, чтобы приступить к работе в другой.

Новый генпрокурор утвердил Клименко сразу после своего назначения

Отметим, что такие же предположения звучали, когда Зеленский подписал указ о назначении на должность генпрокурора Андрея Костина. Говорили, мол, и новый генпрокурор будет затягивать с назначением главы САП, однако он сделал это в первый день своего назначения.

Дело в том, что Клименко не сразу был назначен на должность после одобрения комиссией, ведь его кандидатуру должен был еще утвердить генпрокурор Украины. Поскольку Ирину Венедиктову уволили, пришлось подождать назначения нового руководителя Офиса генпрокурора.

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