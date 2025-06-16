"Хозяин уехал из страны, животных бросил на произвол судьбы": конной ферме на Харьковщине нужна помощь

В Старом Салтове владелец оставил конюшню и лошадей на произвол судьбы и уехал за границу. Животные время от времени попадают под обстрелы, эвакуировать их нельзя.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Когда-то это была конная ферма – популярное туристическое место Харьковской области. В конюшне было более двух десятков лошадей, которые побеждали на украинских и международных чемпионатах.

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На животных нет ни денег, ни документов

Это место очень любили дети, сюда привозили людей на реабилитацию. Сейчас ферма в очень трудном положении.

"Сейчас – руины. Несколько прямых попаданий, серьезные обстрелы. В 2022 году часть лошадей погибла от ранений. Некоторые – сразу, другие – впоследствии. Сейчас о всей конюшне заботится только один конюх один конюх, а также несколько людей, которые сплотились вокруг него. Это местные полицейские, волонтеры из Харькова, фермеры, неравнодушные жители", – рассказала Анна Черненко.

Владелец исчез, и с ним нет никакой связи. Он не оставил ни средств, ни документов на эту конюшню. Поэтому юридически невозможно принять никакого решения относительно дальнейшей судьбы фермы. На конюшню наложен арест, что делает невозможным даже эвакуацию животных в безопасное место.

Несмотря на все, здесь до сих пор рождаются жеребята. Один появился на свет в апреле. Еще пять – ожидаются. И все это – без стабильного финансирования, без надлежащей ветеринарной поддержки. Фермеры привозят корм, волонтеры ищут деньги, находят ветеринаров, которые помогают бесплатно. Но ресурсы – на грани,

– объяснила Анна Черненко.

Конюшня в Старом Салтове нуждается в немедленной поддержке. Проблема – не только в недостатке корма. Юридически отсутствует механизм, который позволяет спасти этих животных. Правовая ловушка не позволяет переместить лошадей в безопасные условия.

Конюх отдает последние деньги, чтобы удержать лошадей

Конюх Алексей отдает последние средства на содержание конюшни. Полицейские – в свободное от службы время – ищут способы помочь. Но это тяжелый ежедневный труд, который они совмещают с основной работой под постоянными обстрелами.

"Один жеребенок умер – был пятимесячный. Еще четырех ранило. Один умер впоследствии – через полгода. У него попали два осколка в грудную клетку. Пытались достать – не удалось. Сейчас ждем еще пять приплодов. Самому старшему коню – 11 лет", – рассказал Алексей Болюх.

Ферма нуждается в помощи

Фермеры время от времени привозят сено, но в основном лошади пасутся сами. На одного нужно примерно 30 килограммов корма в день. Лошадей – десять, поэтому ежедневно нужно не менее 300 килограммов корма.

Эти лошади – под арестом. Владельца нет – он выехал за пределы Украины, связи с ним нет. Поэтому перевезти их куда-то невозможно. Мы поддерживаем как можем: волонтеры собирают средства, привозят сено, овес. Но этого недостаточно,

– сообщил полицейский офицер общины Дмитрий Новицкий.

Сейчас конюшне срочно нужны профессиональные ветеринары, которые могли бы приезжать регулярно. Нужна также финансовая поддержка, ведь без документов переоформить объект невозможно. Нужно правовое решение, которое позволило бы вывезти животных в безопасное место. Старый Салтов – совсем рядом с Волчанском, поэтому там постоянно раздаются взрывы.

Я очень хотела бы, чтобы нашелся человек или организация, которая поддержала бы эту инициативу. Было бы хорошо создать банк сбора средств, чтобы господин Алексей этим не занимается. Правоохранители тоже не могут этого делать – закон запрещает им организовывать сбор средств,

– отметила корреспондентка.

Сейчас нужна инициатива от неравнодушных людей, которые могут помочь. Ни фермеры, ни полицейские этих лошадей не покинут, но им нужна системная поддержка – стабильное решение, которое позволит гарантировать животным безопасность.

Эту конюшню владелец оставил еще в начале полномасштабной войны. После деоккупации решение, как спасти лошадей, так и не нашли. Конеферма держится только благодаря усилиям небольшой группы неравнодушных людей.