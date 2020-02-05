01:04
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      "Константа Дубилет": как людей обманывают фейками в соцсетях

      Голобородько 106 Читати новину українською

      Украинские ученые изобрели "константу Дубилета". Утверждают, если умножить любое число на 0,888, получим правильный ответ. В этом сообщении гениально все, а если украинских ученых заменить на британских, вообще будет просто готовый анекдот. Что интересно, в это верят люди. О том, как головы людей забивают информационным шлаком – читайте дальше.

      Стабильно, раз в два-три дня, листая ленту новостей, я в отчаянии задаю себе один вопрос: ну как можно так нагло искажать факты и врать? Некоторые заявления политиков и так называемых "лидеров мнений" загоняют меня в тупик. Однако еще больше меня огорчает, когда мои друзья, образованные люди, начинают все эти глупости всерьез обсуждать.

      Читайте также: Дезинформация в СМИ: какими методами правительство планирует бороться с фейк в медиа

      Каждый раз я себе повторяю, что не записывался в адвокаты нынешней власти и не собираюсь их оправдывать. Если они не могут объяснить, что делают – это их проблемы. Однако некоторые фейки просто поражают своей беспардонностью и наглостью.

      "Константа Дубилета"

      Начну с предупреждения. Лицо Дмитрия Дубилета не вызывает лично у меня ни малейшего восторга. Во-первых, он – сын бизнес-партнера Игоря Коломойского. Во-вторых, Дубилет и сам работал на олигарха. А сейчас ходят слухи, что он может стать даже премьером. Однако я – журналист, моя социальная миссия в том, чтобы рассказывать правду.

      Дубілет
      Дмитрий Дубилет

      4 февраля 2020 года на сайте "Украинского центра общественных исследований" появилась, так сказать, "обличительная статья". Однако автора статьи нет, как и всегда в таких случаях. Эти безымянные "украинские ученые" доказывают, что оценка населения Украины, которую недавно провел министр Дубилет, – фальшивая. Они сделали такой вывод, сравнив их с данными Государственной службы статистики.

      Почему в Украине провели перепись населения?
      Еще с первых дней президентства Владимир Зеленский и его команда утверждали о необходимости проведения очередной переписи населения. Она уместна, ведь из-за войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

      А знаете, почему эти ученые вообще решили делать это исследование? Трудно объяснить причину, но решили посмотреть, насколько поло-возрастная структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины. Ученые, так сказать, выяснили, что по всем возрастным категориям населения страны произошли одинаковые количественные изменения. Они составили более 11%. Таким образом эти горе-исследователи делают громкий вывод, что все возрастные группы в министерстве Дубилета просто умножили на некий коэффициент 0,888, а никакое исследование вообще не проводилось.

      Интересно: Как в Европе: почему население в Украине резко сократилось

      Почему они делают такой вывод – даже догадок нет. Однако после этого прошло всего несколько часов, а весь фейсбук уже начал кипеть шутками о "константе Дубилета" и "число Ду". И никто не задается вопросом, откуда вообще взялся этот фейк.

      Как за деньги делают фейковые исследования

      Вы когда-нибудь слышали об организации "Украинский центр общественных исследований"? Я услышал впервые, но позже узнал, что это малоизвестная организация, за чьи-то деньги делает вполне банальные исследования. Где-то раз в пол года. К примеру, они разработали сайт, который дублирует часть информации с сайта ЦИК – результаты выборов, или собирает статистику судебных решений. На основе данных, которые и так открыты, его авторы делают какие-то сенсационные и никому не нужные выводы.

      И здесь закралось подозрение. А если никакой "экстраполяции" на самом деле не было, а данные Госстата просто умножили на 0,888 (или 88,8)?

      Они неизвестно почему начали исследовать результаты оценки населения, а потом выяснили, что и так всем было известно. Сам Дмитрий Дубилет во время презентации оценки населения объяснял, что в министерстве сделали именно то, что нашли эти скандальные ученые.

      "Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой", – объяснили в министерстве.

      Вот это непонятное слово – экстраполяция. Ее, по мнению наших светил науки, не было. Оно и означает, что у Дубилета с помощью реестров посчитали, на сколько меньше пенсионеров стало на неоккупированных территориях после того, как часть их осталась на оккупированном Донбассе. И потом этот коэффициент – 88,8, или те же 0,888, применили ко всем другим возрастным группам. А потом взяли численность каждой возрастной группы и добавили все.

      перепис населенняНаселение Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

      То есть да, Дубилет так и делал – умножил все возрастные группы на один коэффициент, ведь информация о количестве пенсионеров точная в государственных реестрах. Почему эти горе-исследователи вообще об этом начали писать? Объяснение одно: они тупо не знают значения слова "экстраполировать". В любом другом случае – они просто нагло зачем-то врут, ведь это был второй метод исследования. Его использовали только для того, чтобы убедиться, что первый и основной метод дал правильные результаты.

      А был еще третий метод, там вообще просто собрали данные из всех имеющихся реестров. То теперь надо говорить, что вообще никаких исследований не надо проводить, мы же и так все знаем?

      Нет, не знаем. Все эти реестры не полные, не точные, разделены и очень медленно обновляются. Поэтому оценку населения и проводили тремя способами. Первый и основной – с помощью информации, имеющейся у операторов мобильной связи. По словам Дубилета, все методы дали примерно одинаковый результат с разницей 2,86%. Он заявляет, что эта погрешность вполне приемлемая, а полученная информация достаточно точна для принятия качественных управленческих решений.

      Важно: Перепись населения и продажа телеканала "Интер" – итоги программы "Голобородько"

      Подведем итоги. Так сказать, ученые из неизвестного центра берут заявление министра и перекручивают его слова. Начинают убеждать, что проверочный подсчет был на самом деле основным. Ни одного факта, который бы это подтвердил, у них нет, но так называемые лидеры мнений все равно множат "зраду". Почему? Ответ на этот вопрос для меня тайна. Возможно, это просто личная неприязнь к власти. Возможно, злой умысел. Я не знаю.

      Коронавирус

      Ведущие мировые ученые сейчас ищут вакцину от коронавируса. Только представьте – ее нашли. И тут какой-то украинский лжеученый заявляет, что эти лекарства надо было сразу использовать, чтобы никакой эпидемии не было вообще.

      Вы понимаете весь абсурд этой логики? Промежуточные, технические результаты исследования выдают за очевидное и доводят до абсурда. И никого уже не интересует, откуда взялась эта цифра и каково ее значение.

      Главное о коронавирусе
      По состоянию на 31 января 2020 года от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру. В Украине заболеваемости коронавирус не обнаружили. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

      От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

      Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

      коронавірус
      Как медики в Ухане лечат больных коронавирусом

      Я просто хочу еще раз призвать, чтобы вы внимательно читали новости и хорошо думали перед тем, как поверить громком названии. Даже если он вам очень нравится.

      Усик критическим стихом ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
      5 февраля
      1017
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Перепись населения Дмитрий Дубилет Голобородько
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:24 СБУ провела обыск в офисе телеканала 1+1: все, что известно СБУ провела обыск в офис фото, видео
      Лія Бонавська 881
      5 февраля , 23:53 Влетел в овраг и развалился: все, что известно об аварии самолета в Стамбуле – фото и видео
      Василь Денисюк 1484
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      154
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 785
      5 февраля , 23:30 "Константа Дубилет": как людей обманывают фейками в соцсетях
      Антон Голобородько 106
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук