"Константа Дубилет": как людей обманывают фейками в соцсетях

Украинские ученые изобрели "константу Дубилета". Утверждают, если умножить любое число на 0,888, получим правильный ответ. В этом сообщении гениально все, а если украинских ученых заменить на британских, вообще будет просто готовый анекдот. Что интересно, в это верят люди. О том, как головы людей забивают информационным шлаком – читайте дальше.

Стабильно, раз в два-три дня, листая ленту новостей, я в отчаянии задаю себе один вопрос: ну как можно так нагло искажать факты и врать? Некоторые заявления политиков и так называемых "лидеров мнений" загоняют меня в тупик. Однако еще больше меня огорчает, когда мои друзья, образованные люди, начинают все эти глупости всерьез обсуждать.

Читайте также: Дезинформация в СМИ: какими методами правительство планирует бороться с фейк в медиа

Каждый раз я себе повторяю, что не записывался в адвокаты нынешней власти и не собираюсь их оправдывать. Если они не могут объяснить, что делают – это их проблемы. Однако некоторые фейки просто поражают своей беспардонностью и наглостью.

"Константа Дубилета"

Начну с предупреждения. Лицо Дмитрия Дубилета не вызывает лично у меня ни малейшего восторга. Во-первых, он – сын бизнес-партнера Игоря Коломойского. Во-вторых, Дубилет и сам работал на олигарха. А сейчас ходят слухи, что он может стать даже премьером. Однако я – журналист, моя социальная миссия в том, чтобы рассказывать правду.



Дмитрий Дубилет

4 февраля 2020 года на сайте "Украинского центра общественных исследований" появилась, так сказать, "обличительная статья". Однако автора статьи нет, как и всегда в таких случаях. Эти безымянные "украинские ученые" доказывают, что оценка населения Украины, которую недавно провел министр Дубилет, – фальшивая. Они сделали такой вывод, сравнив их с данными Государственной службы статистики.

Почему в Украине провели перепись населения?

Еще с первых дней президентства Владимир Зеленский и его команда утверждали о необходимости проведения очередной переписи населения. Она уместна, ведь из-за войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

А знаете, почему эти ученые вообще решили делать это исследование? Трудно объяснить причину, но решили посмотреть, насколько поло-возрастная структура населения, представленная в оценке Дубилета, коррелирует с данными, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины. Ученые, так сказать, выяснили, что по всем возрастным категориям населения страны произошли одинаковые количественные изменения. Они составили более 11%. Таким образом эти горе-исследователи делают громкий вывод, что все возрастные группы в министерстве Дубилета просто умножили на некий коэффициент 0,888, а никакое исследование вообще не проводилось.

Интересно: Как в Европе: почему население в Украине резко сократилось

Почему они делают такой вывод – даже догадок нет. Однако после этого прошло всего несколько часов, а весь фейсбук уже начал кипеть шутками о "константе Дубилета" и "число Ду". И никто не задается вопросом, откуда вообще взялся этот фейк.

Как за деньги делают фейковые исследования

Вы когда-нибудь слышали об организации "Украинский центр общественных исследований"? Я услышал впервые, но позже узнал, что это малоизвестная организация, за чьи-то деньги делает вполне банальные исследования. Где-то раз в пол года. К примеру, они разработали сайт, который дублирует часть информации с сайта ЦИК – результаты выборов, или собирает статистику судебных решений. На основе данных, которые и так открыты, его авторы делают какие-то сенсационные и никому не нужные выводы.

И здесь закралось подозрение. А если никакой "экстраполяции" на самом деле не было, а данные Госстата просто умножили на 0,888 (или 88,8)?

Они неизвестно почему начали исследовать результаты оценки населения, а потом выяснили, что и так всем было известно. Сам Дмитрий Дубилет во время презентации оценки населения объяснял, что в министерстве сделали именно то, что нашли эти скандальные ученые.

"Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой", – объяснили в министерстве.

Вот это непонятное слово – экстраполяция. Ее, по мнению наших светил науки, не было. Оно и означает, что у Дубилета с помощью реестров посчитали, на сколько меньше пенсионеров стало на неоккупированных территориях после того, как часть их осталась на оккупированном Донбассе. И потом этот коэффициент – 88,8, или те же 0,888, применили ко всем другим возрастным группам. А потом взяли численность каждой возрастной группы и добавили все.

Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

То есть да, Дубилет так и делал – умножил все возрастные группы на один коэффициент, ведь информация о количестве пенсионеров точная в государственных реестрах. Почему эти горе-исследователи вообще об этом начали писать? Объяснение одно: они тупо не знают значения слова "экстраполировать". В любом другом случае – они просто нагло зачем-то врут, ведь это был второй метод исследования. Его использовали только для того, чтобы убедиться, что первый и основной метод дал правильные результаты.

А был еще третий метод, там вообще просто собрали данные из всех имеющихся реестров. То теперь надо говорить, что вообще никаких исследований не надо проводить, мы же и так все знаем?

Нет, не знаем. Все эти реестры не полные, не точные, разделены и очень медленно обновляются. Поэтому оценку населения и проводили тремя способами. Первый и основной – с помощью информации, имеющейся у операторов мобильной связи. По словам Дубилета, все методы дали примерно одинаковый результат с разницей 2,86%. Он заявляет, что эта погрешность вполне приемлемая, а полученная информация достаточно точна для принятия качественных управленческих решений.

Важно: Перепись населения и продажа телеканала "Интер" – итоги программы "Голобородько"

Подведем итоги. Так сказать, ученые из неизвестного центра берут заявление министра и перекручивают его слова. Начинают убеждать, что проверочный подсчет был на самом деле основным. Ни одного факта, который бы это подтвердил, у них нет, но так называемые лидеры мнений все равно множат "зраду". Почему? Ответ на этот вопрос для меня тайна. Возможно, это просто личная неприязнь к власти. Возможно, злой умысел. Я не знаю.

Коронавирус

Ведущие мировые ученые сейчас ищут вакцину от коронавируса. Только представьте – ее нашли. И тут какой-то украинский лжеученый заявляет, что эти лекарства надо было сразу использовать, чтобы никакой эпидемии не было вообще.

Вы понимаете весь абсурд этой логики? Промежуточные, технические результаты исследования выдают за очевидное и доводят до абсурда. И никого уже не интересует, откуда взялась эта цифра и каково ее значение.

Главное о коронавирусе

По состоянию на 31 января 2020 года от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру. В Украине заболеваемости коронавирус не обнаружили. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.



От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных. В большинстве случаев жертвами становятся пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.



Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.



Как медики в Ухане лечат больных коронавирусом

Я просто хочу еще раз призвать, чтобы вы внимательно читали новости и хорошо думали перед тем, как поверить громком названии. Даже если он вам очень нравится.